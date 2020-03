Donald Trump probeert Duits vaccin exclusief voor VS te pakken te krijgen HR

15 maart 2020

12u13

Bron: ANP, Reuters 1234 De Amerikaanse president Donald Trump probeert de rechten op een vaccin tegen het coronavirus, dat getest wordt in Duitsland, exclusief voor de VS te pakken te krijgen. De Duitse regering probeert dit te voorkomen. Dat schrijft Welt Am Sonntag. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid bevestigt het verhaal.

Het bedrijf CureVac, gevestigd in het Duitse Tübingen, is volop bezig met het testen van een vaccin tegen het coronavirus. CureVac werkt daarvoor samen met het Paul Ehrlich Institute for Vaccines and Biomedical Medicines. Het bedrijf hoopt tegen juni of juli een experimenteel vaccin klaar te hebben.



Trump probeert de Duitse wetenschappers die aan het coronavaccin werken te lokken met hoge financiële beloftes. De Amerikaanse president zou het bedrijf naar verluidt een groot bedrag aanbieden om het vaccin exclusief naar de VS te krijgen. “Maar alleen voor de VS”, zou Trump benadrukken. Welt Am Sonntag heeft dat vernomen in Duitse regeringskringen.

Door dit manoeuvre van Trump zou er nu ook een haar in de boter zitten tussen de Duitse en de Amerikaanse regering. Berlijn is immers geïnteresseerd om het vaccin in te zetten in Duitsland en heeft ook al financiële voorstellen gedaan aan het farmaceutisch bedrijf.

CureVac wilde naar verluidt niet antwoorden op vragen van Welt Am Sonntag. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid bevestigde aan persbureau Reuters wel dat het bericht in Welt Am Sonntag correct is. Bij de Amerikaanse ambassade in Berlijn kreeg Reuters geen reactie.

Bekijk ook: President Trump heeft negatief getest op het coronavirus

Lees ook:

Oostenrijk: “Niet met meer dan vijf personen samenkomen”

Dit was de week van viroloog Marc Van Ranst: “Een quarantaine kondig je beter meteen af” (+)

INTERVIEW. “Dit is een uitstekende kans om ons te vervelen”: psychiater Dirk De Wachter relativeert lamlegging van het land (+)