Donald Trump over aanwakkeren economie: “Het zal de belangrijkste beslissing zijn die ik ooit heb moeten nemen” KVE

10 april 2020

23u37

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de beslissing om de economie in de VS straks weer aan te zwengelen, "de belangrijkste is in zijn leven". Vanwege het coronavirus ligt de Amerikaanse economie voor een groot deel stil, maar als deze te vroeg weer gaat draaien kan dat gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

"Ik zal een beslissing moeten nemen en ik kan alleen maar hopen dat het de juiste is", zei Trump vrijdag. "Maar ik zeg zonder twijfel dat het de belangrijkste beslissing zal zijn die ik ooit heb moeten nemen. De grootste van mijn leven".

Trump liet weten dat het nefast kan zijn om de lockdownmaatregelen te vroeg op te heffen, maar benadrukt ook dat het gevaarlijk kan zijn om te lang te wachten. “Thuis blijven kan ook tot de dood leiden. Dat is misschien wel een andere soort van dood”, zei hij.



Viroloog en adviseur van de coronataskforce Anthony Fauci meldde tijdens de persconferentie dat het opheffen van de beperkende maatregelen geleidelijk aan zal gebeuren, afhankelijk van de situatie in de verschillende staten.



In de VS zijn zeker 493.000 mensen besmet geraakt met het virus, wereldwijd het grootste aantal. Meer dan 18.000 mensen kwamen al om het leven. Vooral de staat New York is hard getroffen. Deze week zijn er wel bemoedigende berichten uit de ziekenhuizen, waar sinds enkele dagen minder mensen worden opgenomen.

