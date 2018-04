Donald Trump "onderwerp" van onderzoek naar Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen, maar "geen crimineel doelwit" KVDS

04 april 2018

07u48

Bron: Belga 1 Speciale aanklager Robert Mueller gaat er in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen momenteel niet van uit dat president Donald Trump zich strafbaar heeft gemaakt. Volgens de krant The Washington Post heeft Mueller de advocaat van Trump laten weten dat de president wel nog een "onderwerp" is van het onderzoek, maar geen "crimineel doelwit".

De krant bericht op gezag van drie mensen die van het gesprek op de hoogte zijn. Aanklagers beschouwen iemand als een "onderwerp", wanneer die persoon gedrag heeft vertoond dat wordt onderzocht, maar er niet genoeg bewijzen zijn om die persoon aan te klagen.

De aanklager zei dat tijdens private onderhandelingen in maart over een mogelijk gesprek met de president. Mueller herhaalde de nood om Trump te spreken, zowel om te begrijpen of hij een corrupte intentie had om het onderzoek te dwarsbomen als om dit deel van het onderzoek af te sluiten.

Mueller bereidt daarnaast ook een verslag voor over de president, zijn daden terwijl hij aan de macht is en zijn mogelijke belemmering van de rechtsgang, zo meldt de krant nog op gezag van twee mensen met kennis van de gesprekken.

Rode lijn

De president viel het onderzoek van Mueller meermaals aan. In de media werd al lange tijd gespeculeerd dat Trump de aanklager zou ontslaan. Parlementsleden van zowel de Democraten als de Republikeinen waarschuwden vorige maand dat daarmee wel een "rode lijn" wordt overschreden.