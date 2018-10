Donald Trump noemt Stormy Daniels "paardensmoel" SVM

16 oktober 2018

21u20

Bron: Belga 0 Donald Trump heeft Stormy Daniels op Twitter een paardensmoel genoemd. De Amerikaanse president zou in 2006 een affaire gehad hebben met de pornoster. De uithaal volgde nadat Trump aan het langste eind trok in een rechtszaak die Daniels tegen hem had aangespannen wegens laster.

"Federale rechter verwerpt rechtszaak van Stormy Daniels versus Trump", klinkt het in de tweet. "Fantastisch, nu kan ik paardensmoel en haar derderangsadvocaat aanvallen in de staat Texas. Ze weet niets over mij, ze is een enorme oplichtster.”

Daniels zelf reageerde meteen fors op Twitter. "Dames en heren, ziehier jullie president. Behalve zijn...euhm...tekortkomingen, heeft hij OPNIEUW zijn incompetentie, vrouwenhaat en gebrek aan zelfcontrole tentoongespreid op Twitter! En misschien zelfs een voorliefde voor bestialiteit. Kom maar op, kleintje."

“Hij schildert me af als leugenaar”

Daniels verklaarde dat ze in 2011 bedreigd werd door een man. Ze moest stoppen met zeggen dat ze een affaire had met Trump, anders zou hij haar iets aandoen. In april van dit jaar verspreidde Stormy Daniels een compositietekening van de vermeende aanvaller.

Volgens Trump heeft de pornoster echter alles verzonnen. “Een tekening jaren later van een niet bestaande man. Een oplichterstruc om de ‘fake news’-media te bespelen. (En dat weten ze!)”, schreef de president op Twitter. De tweet was voor Daniels reden om naar de rechter te stappen. Ze vond dat ze als leugenaar weggezet werd.

“Vrijheid van meningsuiting”

Een rechter bepaalde bepaalde nu dat de tweet onder de vrijheid van meningsuiting valt en dus geen laster is. Daniels moet de proceskosten betalen.

Haar advocaat heeft al laten weten in beroep te gaan. Er loopt ook nog een andere zaak over de rechtsgeldigheid van een geheimhoudingsverklaring over haar affaire met Trump.

Een half jaar geleden negeerde Trump nog vragen van reporters over Stormy Daniels.