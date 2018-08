Donald Trump niet naar begrafenis John McCain jv

27 augustus 2018

21u00

Bron: AFP/BELGA 0 De Amerikaanse president Donald Trump zal niet aanwezig zijn op de begrafenis van John McCain. Dat zegt een goede vriend en voormalige medewerker van de pas overleden senator.

"Volgens onze informatie zal de president niet aanwezig zijn op de begrafenis", zei McCain's vriend en vroegere medewerker Rick Davis op een persconferentie in Arizona. McCain zou voor zijn overlijden nog gezegd hebben dat huidig president Donald Trump niet welkom is op zijn begrafenis.

Het is geen geheim dat het tussen Trump en McCain niet boterde. Trump noemde de overleden senator - een Vietnam-veteraan die jarenlang werd gefolterd nadat zijn vliegtuig was neergehaald - ooit "geen oorlogsheld", omdat hij gevangen was genomen. Sinds Trump zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis was McCain, een partijgenoot, een van zijn scherpste critici.

Tijdens de persconferentie las de woordvoerder een postuum afscheidsbericht voor van de overleden senator. Daarin hekelt hij de "rivaliteit" die "wrok, haat en geweld veroorzaakt in de vier hoeken van de planeet."

John McCain overleed zaterdag op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van hersenkanker. Hij wordt woensdag eerst opgebaard in het Capitool van zijn thuisstaat Arizona, waar donderdag al een eerste begrafenisplechtigheid plaatsvindt. Daarna wordt het lichaam overgevlogen naar Washington D.C., waar het vrijdag wordt opgebaard in de rotonde van het Capitool. Het publiek zal er de kans krijgen hem een laatste groet te brengen.