Donald Trump maakt eerder dan verwacht opwachting op Republikeinse Conventie AW - MVDB

24 augustus 2020

19u11

Bron: Belga - ANP 1 UPDATE De Republikeinen hebben maandag op hun conventie president Donald Trump officieel genomineerd als hun kandidaat bij de presidentsverkiezingen van 3 november. ‘The Donald’ zelf, maakte eerder dan verwacht nu al zijn opwachting op de Conventie in Charlotte (North Carolina).



Trump behaalde een meerderheid onder de afgevaardigden die bij de voorverkiezingen in de onderscheiden staten waren gekozen om op de Conventie in Charlotte in de staat North Carolina te stemmen.



Te beginnen met de staat Alabama begonnen die afgevaardigden uit vijftig staten één voor één hun steun voor de huidige president uit te spreken. De drempel van 1.276 benodigde stemmen werd kort na de middag (plaatselijke tijd) overschreden. Trump is ondertussen zelf aangekomen op de Conventie, eerder van verwacht. De 74-jarige noemde de presidentsverkiezing op 3 november, waarbij hij het opneemt tegen Democraat Joe Biden, “de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis van ons land”.

In een tweet had hij zich druk gemaakt dat zenders MSNBC en CNN die telling niet live hadden uitgezonden. “Fake News”, liet de bewoner van het Witte Huis zich weer eens ontvallen. “Ziehier waartegen de Republikeinse partij moet vechten”.

Eerder op de dag werd huidig vicepresident Mike Pence ook al genomineerd om zichzelf op te volgen. “Amerika heeft nood aan nog eens vier jaar Donald Trump in het Witte Huis”, zei hij in een korte toespraak. “Ik heb vorige week vernomen dat de democratie op het spel staat”, aldus Pence, refererend naar de Democratische Conventie. “Maar wij weten dat de economie, recht en orde op het spel staan.”