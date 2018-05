Donald Trump krijgt eigen plein in Jeruzalem TT

08 mei 2018

16u20

Bron: The Jerusalem Post 0 De burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, wil het plein voor de nieuwe Amerikaanse ambassade omdopen tot het 'Plein van de Verenigde Staten ter ere van President Donald Trump'. Barkat wil Trump zo bedanken voor zijn beslissing de Amerikaanse ambassade in Israël te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Maandag verhuist de ambassade officieel, een beweging die heel wat controverse veroorzaakt in de regio. De locatie is bijzonder omstreden omdat Trump op die manier Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël, terwijl de Palestijnen ook aanspraak maken op de stad.

Om Trump daarvoor te bedanken, wil het gemeentebestuur het plein voor de ambassade, waar nu al het consulaat-generaal is gehuisvest, omdopen tot Plein van de Verenigde Staten ter ere van President Donald Trump. "Dit is de manier waarop Jeruzalem zijn dankbaarheid uitdrukt aan de president en de inwoners van de Verenigde Staten die de staat Israël bijstaan", aldus burgemeester Barkat aan The Jerusalem Post. "President Trump heeft beslist Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van het Joodse volk en staat daarmee aan de kant van de historische waarheid."

Gisteren werden de eerste nieuwe wegwijzers naar de ambassade al opgehangen, in het Hebreeuws, Arabisch en Engels.

Trump zelf gaat trouwens niet naar de inhuldiging maandag. Hij zal vertegenwoordigd worden door John Sullivan, de nummer twee van de Amerikaanse diplomatie, en door zijn dochter en raadgeefster Ivanka Trump. Ook de naam van Jared Kushner, schoonzoon van Trump en uitvoerend adviseur voor het Midden-Oosten, prijkt op de lijst van aanwezigen. De inhuldiging valt samen met de 70ste verjaardag van de oprichting van de staat Israël.

Het plein voor de ambassade dat naar Trump genoemd zal worden: