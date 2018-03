Donald Trump: "Kim kijkt uit naar onze ontmoeting" IVI

28 maart 2018

14u52

Bron: ANP, Twitter 0 De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un kijkt uit naar zijn ontmoeting met Donald Trump. Dat kreeg de Amerikaanse president naar eigen zeggen te horen van zijn Chinese collega Xi Jinping, die een unieke ontmoeting had met de Noord-Koreaan.

"Ik kreeg afgelopen nacht bericht van Xi Jinping dat zijn ontmoeting met Kim Jong-un goed is verlopen'', twitterde Trump. "Kim kijkt uit naar zijn meeting met mij." De Amerikaanse president benadrukte wel nog dat de sancties tegen Noord-Korea voorlopig blijven zoals ze zijn en dat ook druk de Kim Jong-un hoog moet blijven.

Trump had in een eerdere tweet aangegeven zelf ook uit te kijken naar de bijeenkomst. "Jarenlang en over verschillende regeringen heen is gezegd dat vrede en denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland geen enkele kans had. Er is nu een goede kans dat Kim Jong-un zal doen wat juist is voor zijn volk en de mensheid", zo liet Trump weten via Twitter.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Eerste ontmoeting

Chinese en Noord-Koreaanse staatsmedia bevestigden eerder vandaag dat Kim een dagenlang bezoek heeft gebracht aan buurland China. Het was het eerste bezoek in het buitenland van Kim sinds hij in 2011 aan de macht kwam. De Noord-Koreaanse leider nodigde Trump eerder deze maand uit voor een ontmoeting. Trump stemde daarmee in.