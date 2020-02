Donald Trump Jr. krijgt toelating grizzlybeer af te schieten in Alaska TT

22 februari 2020

11u01

Bron: Reuters 0 Donald Trump Junior, de zoon van de Amerikaanse president en een fervent jager, heeft een toelating gekregen om in het noordwesten van Alaska te gaan jagen op een grizzlybeer. Trump Jr. zal binnenkort naar het dorp Nome nabij de Beringzee trekken voor zijn favoriete tijdverdrijf.

De jacht op grizzlyberen is in Alaska strikt gereglementeerd, en normaal gezien zijn er veel meer gegadigden dan er toelatingen vrijkomen om een beer af te schieten. In dat geval wordt er gewerkt met lottrekking. In dit geval was Trump Jr. echter maar een van de drie kandidaten voor in totaal 27 toelatingen voor jagers van buiten de regio, zegt Eddie Grasser van het vis- en jachtdepartement van Alaska aan Reuters. “Over het algemeen krijgen we duizenden aanvragen. Wie wint, hangt puur af van geluk.”

Om te gaan jagen, moet Trump Jr. nu 1.000 dollar (ongeveer 920 euro) toelatingsgeld betalen, net als een tijdelijke jachtvergunning van 160 dollar (148 euro).

In Alaska leven naar schatting meer dan 30.000 grizzlyberen en bruine beren.