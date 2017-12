Donald Trump Jr. in Congres ondervraagd over Russische connecties kv

03u31

Bron: Belga 0 AP Donald Trump Jr., de oudste zoon van de president van de Verenigde Staten, is woensdag achter gesloten deuren ondervraagd in het Congres over de banden die hij had tijdens de verkiezingscampagne in 2016 met Russische verantwoordelijken. Het verhoor was onderdeel van de parlementscommissie naar verdenkingen van samenzwering tussen Moskou en het campagneteam van Trump.

Er zijn twee ontmoetingen die bijzondere aandacht genoten. In juni 2016 had Trump Jr. een gesprek met Natalia Veselnitskaya, die werd beschouwd als "advocaat van de Russische regering" en in staat was om compromitterende informatie over Hillary Clinton te geven. Datzelfde jaar ontmoette hij ook Alexander Torshin, een Russische politicus en bankier, uit de omgeving van Vladimir Poetin.

Donald Trump Jr. verliet de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden via een geheime uitgang, om aan de pers te ontsnappen. Er raakten officieel geen details bekend over zijn verhoor.

Russisch contact: "Ontgoocheling"

Maar volgens CNN werd er vooral gepraat over de ontmoeting met de Russische advocate Natalia Veselnitskaya. Het Witte Huis had uitgelegd dat er tijdens die vergadering gepraat werd over de adoptie van Russische weeskinderen door VS-burgers.

NBC News schrijft dat Veselnitskaya een geschreven getuigenis zou overgemaakt hebben aan de inlichtingencommissie van de Senaat waarin ze uitlegt dat Trump Jr. haar zou gevraagd hebben bewijzen te leveren van illegale donaties aan de Clinton Foundation van gewezen president Bill Clinton. Veselnitskaya zou uitgelegd hebben dat ze zelf nooit voorgesteld heeft dergelijke inlichtingen te leveren. "Vandaag begrijp ik waarom de vergadering heeft plaatsgevonden en waarom ze snel voorbij was, met een wederzijds gevoel van ontgoocheling", zou ze in haar getuigenis geschreven hebben.

Vertrouwelijkheid

Trump Jr. weigerde voor het Congres echter te antwoorden op vragen over de conversaties die hij had met zijn vader nadat zijn e-mails over de ontmoeting met de Russische advocate waren uitgelekt. Hij beroept zich op de vertrouwelijkheid van die gesprekken met zijn vader omdat ze gevoerd werden in het bijzijn van een advocaat.

Democraat Adam Schiff, die deel uitmaakt van de onderzoekscommissie was niet onder de indruk van dat antwoord: "De aanwezigheid van een advocaat betekent niet dat communicaties tussen vader en zoon vertrouwelijk zijn," reageerde hij achteraf.

De Republikein Mike Conaway, die aan het hoofd staat van het onderzoek, zegt dat al zijn vragen beantwoord werden. "Mr. Trump werkte ten allen tijde mee," zei hij.

"Koetjes en kalfjes"

In mei 2016 ontmoette de zoon van de president ook Alexander Torshin tijdens een evenement van de National Rifle Association (NRA), de beruchte wapenlobbygroep. Volgens de advocaat van 'Don Jr.', Alan Futerfas, zou er over koetjes en kalfjes zijn gesproken.

De uitwisselingen, contacten en conversaties met Russische verantwoordelijken, die het campagneteam van de Republikein niet eerder had gerapporteerd, zijn belangrijk voor het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, die belast is met het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016, en de verdenkingen van collusie tussen de campagne van Trump en Rusland.