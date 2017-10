Donald Trump Jr.: "Geluidsdempers zijn fantastisch. Ze laten kinderen toe met wapens te spelen en beschermen je oren" LB

10u14

Bron: Washington Post, Now This 0 YouTube screenshot "Awesome", zo noemt Donald Trump Jr. geluidsdempers in een video die hij maakte voor het bedrijf dat ze produceert. Donald Trump Jr. hield vorig jaar in een promotievideo voor de fabrikant van geluidsdempers Silencerco een pleidooi voor het omstreden wapenaccessoire. "Het laat kinderen toe met wapens te spelen en het is een kwestie van gezondheid", stelde Donald Jr. In de nasleep van de schietpartij in Las Vegas staat de wapenwetgeving in de VS opnieuw ter discussie, de Republikeinen dienden een wetsvoorstel in om de aankoop van geluidsdempers makkelijker te maken.

President Donald Trump, die van de wapenlobby 30 miljoen dollar kreeg voor zijn kiescampagne, wil niet raken aan het grondwettelijke recht op wapendracht. Meer nog: zijn Republikeinse partij wil de aanschaf van geluidsdempers vergunningsvrij maken. De parlementaire stemming daaromtrent is na de schietpartij in Las Vegas uitgesteld. "Daar zullen we later over praten", zei president Trump de dag na de slachtpartij.

"Kwestie van gezondheidszorg"

"Het zijn prachtige instrumenten, die geluidsdempers. Ze beschermen het gehoor, voor mij is het een kwestie van gezondheidszorg. Bovendien verminderen de dempers de terugslag van het wapen, zodat ook kinderen met wapens kunnen spelen", stelt Donald Jr. in de vorig jaar opgenomen promoclip. "Het gaat om gezondheidsveiligheid. Mochten in de industrie geluidslevels opgemeten worden zoals in de schietsporten, de gezondheidsautoriteiten zouden er bovenop zitten", argumenteert hij nog in het filmpje voor het bedrijf dat vorig jaar 67 miljoen dollar winst maakte met de verkoop van wapenaccessoires.

Wapengeweld nog dodelijker

Vooralsnog geldt in de hele VS een vergunningsplicht voor de aankoop van geluidsdempers, maar die willen de Republikeinen afschaffen. Politiespecialisten zijn het erover eens dat geluidsdempers het wapengeweld nog dodelijker maken. Art Acevedo, politiechef in Houston: "Ik roep alle verantwoordelijke wapenbezitters in de VS op zich te laten horen in deze kwestie. Dempers helpen enkel maar de mensen die ons willen kwetsen". Democratisch congreslid voor Texas Sheila Jackson Lee vraagt zich af hoeveel meer mensen zouden gedood zijn mocht de schutter in Las Vegas een geluidsdemper hebben gebruikt. Ook voormalig FBI-agent Clint Watts ziet geen reden waarom burgers een geluidsdemper zouden gebruiken: "Die dienen enkel om te verbergen dat je aan het vuren bent".

Donald Trump Jr. supports silencers because it'll get little kids to play with guns pic.twitter.com/ZUD7MAjN2k NowThis(@ nowthisnews) link