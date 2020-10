Donald Trump is terug in het Witte Huis, waar zijn behandeling wordt voortgezet IB

06 oktober 2020

01u20

Bron: ANP, Belga, Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandagavond rond 18.30 uur lokale tijd (half 1 's nachts in België) het militair ziekenhuis Walter Reed in Bethesda, nabij Washington, verlaten. Hij werd enkele dagen eerder in het ziekenhuis opgenomen nadat hij besmet bleek met Covid-19.

Trump droeg een mondkapje en balde zijn vuist toen hij het ziekenhuis verliet. Hij liep op eigen kracht naar een auto die hem naar de presidentiële helikopter bracht, die hem naar het Witte Huis zou vervoeren. Daar kwam de president kort voor zeven uur lokale tijd aan. De president kwam bij het Witte Huis ook uit de helikopter met een mondkapje op. Bij de deuren van het Witte Huis deed hij zijn mondkapje af.

Trump (74) is nog niet helemaal hersteld, maar wel voldoende om veilig naar huis te kunnen gaan, had zijn lijfarts Sean Conley eerder op de dag al gezegd. In het Witte Huis zal Trump de klok rond "medische zorg van wereldklasse" genieten, klonk het toen.



De president zal dinsdag lokale tijd in het Witte Huis een vijfde dosis van het antivirale middel remdesivir krijgen, maakten zijn artsen gisteren bekend. Trump zou al ruim 72 uur geen koorts meer hebben. Hij kreeg twee keer zuurstof toegediend.

“Binnenkort weer op campagne”

Net voor hij het ziekenhuis verliet stuurde Trump nog een tweet de wereld in waarin hij verklaarde dat hij "binnenkort" zijn campagne hervat. Vervolgens foeterde hij dat het "fake news enkel nep-opiniepeilingen toont".

De president lag sinds vrijdag in het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, even buiten Washington. Trump had eerder al laten weten dat hij zich echt goed voelde. Hij meldde zijn volgers op Twitter niet bang te zijn voor het coronavirus. “Laat het je leven niet beheersen. Ik voel me beter dan 20 jaar geleden!”