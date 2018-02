Donald Trump is een van de minst populaire presidenten sinds 1950: Amerikanen zien nog liever JFK, Reagan of Obama terug in het Witte Huis IVI

17 februari 2018

10u05

Maandag vieren de Amerikanen "President's Day", een feestdag ter ere van alle president van de Verenigde Staten. Maar de huidige president Trump zal mogelijk niet in feeststemming zijn als hij de resultaten van een nieuwe opiniepeiling ziet. Uit een online onderzoek van Ipsos blijkt namelijk dat Trump een van de minst populaire presidenten van de VS is.

Ipsos, een wereldwijd marktonderzoekbedrijf, heeft de online peiling georganiseerd in samenwerking met het Centrum van Politiek van de University of Virginia. 1.004 mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. Er werd gevraagd om de twaalf presidenten die sinds 1950 in het Witte Huis hebben gezeten een score te geven.

Donald Trump bengelt op het einde van de lijst van populaire presidenten. Hij komt net voor Lyndon B. Johnson – president van 1963 tot 1969 - en diens opvolger Richard Nixon, die in 1974 is afgetreden. Trumps voorganger Barack Obama lijkt dan weer gemist te worden door de Amerikanen. Obama staat op de derde plaats bovenaan de lijst. Enkel Ronald Reagan en John F. Kennedy doen beter.

Op een schaal van 1 tot 10, krijgt Obama een score van 6,15. Reagan – president van 1981 tot 1989 – krijgt 6,29 op 10 en Kennedy – president van 1961 tot aan zijn dood in 1963 – is de nummer één van de klas met 6,56. Donald Trump haalt een score van 4,20. Johnson en Nixon sluiten de lijst met respectievelijk 4,17 en 3,80.

Republikeinen/Democraten

Trump is dan weer erg populair binnen de groep van de ondervraagde Republikeinen. Hij scoort bij hen een 7,20. Enkel Reagan (8,03) en George W. Bush (6,73) doen beter bij de Republikeinse kiezers. Bij de Democratische kiezers haalt Trump amper 2,14. Dat is de laagste score die de Democraten in het onderzoek aan een president hebben gegeven. De Independents geven Trump een 3,77.

Bij de Democratische ondervraagden is Barack Obama de populairste president met een score van 8,65. Hij laat Bill Clinton (7,19) en John F. Kennedy (7,09) achter zich. De Republikeinen zijn dan weer blij dat Obama president af is, want ze geven hem een 3,47 op 10. Dat is meteen ook de laagste score die de Republikeinen aan een president uit de lijst hebben gegeven. Obama krijgt van de Independents dan weer een score van 6,11.

Vrouwen

Bij de vrouwelijke kiezers doet de huidige president Trump het heel slecht. Met een ranking van 3,74 komt Trump net niet op de laatste plaats te staan. Nixon doet het nog slechter met 3,41. Barack Obama is in die groep de populairste president. Hij krijgt een score van 6,37. Hij wordt op de hielen gezeten door Kennedy die 6,36 haalt.

Witte Huis

31% van alle ondervraagde Amerikanen zou willen dat Obama op dit moment in het Witte Huis zat. 9% is tevreden dat Trump op de presidentiële stoel zit. Reagan en Kennedy mogen van respectievelijke 22% en 16% van de ondervraagden nog eens opstaan. Bill Clinton sluit de top 5 af, maar blijft best op pensioen, want slechts 5% zou hem nu in het Witte Huis willen.