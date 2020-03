Donald Trump had ontmoeting met man die besmet blijkt met coronavirus HR

12 maart 2020

17u44

Bron: Reuters, Instagram, ANP 318 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag een etentje gehad met een man die nu besmet blijkt met het coronavirus. Het gaat om Fabio Wajngarten, communicatieverantwoordelijke van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Zaterdag zaten zij samen aan tafel met Donald Trump.

Bolsonaro en Wajngarten hadden tijdens hun bezoek aan de VS een ontmoeting met Trump. De woordvoerder van de Braziliaanse president plaatste daarvan zelfs nog een foto op Instagram, meldt persbureau Reuters. Hij ontmoette Trump zaterdagavond tijdens een diner in de Mar-a-Lago-club van Trump in Palm Beach, in Florida. Brazilië had de Amerikaanse autoriteiten al op de hoogte gesteld van een eerste positieve test.

“Ik maak me geen zorgen”, vertelde Trump aan verslaggevers over zijn blootstelling aan het coronavirus. Trump en vicepresident Mike Pence hadden volgens het Witte Huis amper contact met Wajngarten. “Het is niet nodig dat zij worden getest.” Toen Trump vandaag de Ierse premier Leo Varadkar ontmoette, gaf hij die wel geen hand. Daar hadden ze volgens Trump voor gekozen. “Een heel raar gevoel”, aldus de Amerikaanse president.

Bolsonaro zelf wordt ook goed in de gaten gehouden, maar hij is nog niet getest op het virus.

De Republikeinse senator Rick Scott ontmoette Bolsonaro ook en heeft zichzelf uit voorzorg in quarantaine geplaatst. “Ik heb president Bolsonaro maandag ontmoet. Volgens mij was de besmette persoon daar niet bij aanwezig. In overleg met de arts van de Senaat is mij verteld dat er weinig risico is voor mij en dat ik niet getest hoef te worden. De gezondheid van het Amerikaanse volk staat voor mij echter voorop en daarom heb ik besloten voorlopig in quarantaine te blijven.”

