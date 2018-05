Donald Trump en Melania hadden vroeger heel andere relatie. Toch als we deze topfotograaf mogen geloven KVDS

04 mei 2018

17u59

Bron: News.com.au 0 De schijnbaar koele relatie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania is tegenwoordig het onderwerp van spot en internetmemes, maar dat is niet altijd zo geweest. Dat zegt de Australische topfotograaf Anthony Hort, die in zijn werk voor toonaangevende magazines als Vogue en Elle al de grootste sterren voor zijn lens had. Hij kent het presidentskoppel al sinds het begin van hun relatie. En hij vertelt dat ze toen heel anders waren.

Je herinnert je ze vast wel: de beelden waarop het lijkt of Melania de hand van haar echtgenoot wegslaat en de van weinig affectie getuigende gezichten die ze achter zijn rug soms lijkt te trekken. Begin dit jaar verscheen ze twee weken lang niet in het openbaar nadat uitlekte dat Trump een relatie had gehad met pornoactrice Stormy Daniels toen ze net bevallen was van hun zoon Barron. En ook Trumps bekentenis vorige week dat hij het “te druk” had om een cadeau te kopen voor de 48ste verjaardag van Melania deed de geruchten dat het niet goed gaat in hun relatie opflakkeren. (lees hieronder verder)

That moment when your wife resists holding your hand... PRICELESS. 🤣🤣 @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C BetsyBits(@ BetsyBits) link

Maar er was een tijd dat de relatie tussen de twee heel anders was. Dat zegt toch topfotograaf Anthony Hort (73), die het koppel al kende toen Donald en Melania elkaar pas leerden kennen. Een tijd dat ze er veel gelukkiger uitzagen dan nu. En daar heeft hij nu uitvoerig over verteld aan het Australische magazine News.com.au. (lees hieronder verder)

Melania Trump & Barack Obama smiled at each other & the memes came rolling in!https://t.co/K6OFkXywO2 pic.twitter.com/oOaBFCDbMH HollywoodLife(@ HollywoodLife) link

“Ik werd in die tijd uitgenodigd voor feestjes van Trump, waarop Melania letterlijk op zijn schoot zat in hun appartement op 5th Avenue (New York, red.), 60 verdiepingen hoog”, doet hij zijn verhaal bij de opening van zijn nieuwe galerij in de Big Apple. “Ze waren niet van elkaar weg te slaan.”

Melania Knauss werkte toen voor Trump Model Management, een agentschap dat Donald Trump had opgezet in 1999. De twee hadden elkaar in 1998 leren kennen, toen hij 52 was en zij 28. En een jaar voor Trump scheidde van zijn tweede echtgenote Marla Maples. (lees hieronder verder)

Horth maakte regelmatig foto’s van Melania voor de covers van belangrijke magazines. Bij een van die gelegenheden was ze samen met nog vijf andere meisjes in de running voor de cover van het intussen opgedoekte tijdschrift Options. En zowel zij als Trump hoopten wanhopig dat ze geselecteerd zou worden.

“Ik had het hart niet om haar te zeggen dat ze het uiteindelijk niet gehaald had”, aldus Horth. “Ze bleef maar vragen: ‘Heb ik de cover? Heb ik de cover?’ Ik wilde niet onbeleefd zijn en vlakaf ‘nee’ zeggen. Ik zei gewoon dat het mijn beslissing niet was, dat we hele mooie foto’s hadden gemaakt en dat we het wel te horen zouden krijgen. En Donald was oprecht even enthousiast als zij.” (lees hieronder verder)

Hoewel Horth de president vandaag “bot” vindt en zijn gedrag “van een twijfelachtige moraal”, was dat toen heel anders. “Trump leek haar echt te steunen in haar carrière. Hij was charmant en leek me haar oprecht een liefdevol hart toe te dragen. Hij was ook altijd heel charmant tegen zijn personeel. Erg innemend. Ik vond hem helemaal niet agressief of onbeschoft.”

Toppers

De fotograaf feliciteerde Trump ook met de manier waarop hij zijn modellenagentschap leidde, dat toppers vertegenwoordigde als Jodie Kidd, Paris Hilton en Isabella Rossellini. “Iedereen is hier relax en doet zijn werk, zonder dat iemand commando’s loopt uit te delen zoals Johnny Casablancas (van Elite Model Management, red.) en Eileen Ford (van Ford Models, red.). Donald kaapte enkele toppers bij die bureaus weg en liet ze bij hem hun ding doen. Hij moeide zich niet.” (lees hieronder verder)

“Ik schudde zijn hand en zei: ‘Je zaak werkt omdat je hen laat doen.’ En hij antwoordde: ‘Ik ken niets van deze wereld. Ik heb hier toplui die het moeten doen. En ik láát het hen doen. Daar betaal ik hen ook voor.’ Dat lijkt me iets goed. Dat is delegeren.”

Het agentschap van Trump sloot in april vorig jaar uiteindelijk de deuren nadat twee van zijn modellen in augustus 2016 beweerd hadden dat ze aangemoedigd waren om te werken zonder een Amerikaans visum.