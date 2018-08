Donald Trump deed al 4.229 valse beweringen tijdens zijn presidentschap (dat zijn er gemiddeld 7,6 per dag) KVE

02 augustus 2018

16u09

Bron: The Washington Post 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in 558 dagen al 4.229 onjuiste of misleidende uitspraken gedaan. Gemiddeld komt dat neer op 7,6 foute beweringen per dag. Dat schrijven de fact checkers van de krant 'The Washington Post'.

Alles wat niet deugde, zwaar overdreven werd, ronduit gelogen was en als dubieus gold werd door het blad secuur opgeslagen sinds de huidige president aan de macht kwam. De balans werd opgemaakt op 31 juli. Trump staat nu meer dan 18 maanden aan het roer en dat leverde een indrukwekkende oogst aan onjuistheden op.

En blijkbaar zet de president er ook steeds meer vaart achter waardoor het gemiddelde aantal onjuistheden nog altijd blijft toenemen volgens de krant. Van die 4.229 valse beweringen deed hij er de voorbije 2 maanden maar liefst 978. In juni en juli deed hij gemiddeld 16 uitspraken die niet bleken te kloppen.

Dagrecord

Op 5 juli vestigde hij zelfs een nieuw dagrecord met 79 onjuiste of misleidende claims.

“Of nog: tijdens zijn eerste jaar als president, werd Trump betrapt op 2.140 leugens. Nu, zes maanden later, is hij erin geslaagd dat aantal bijna te verdubbelen”, stelt The Washington Post vast.

Keer op keer herhalen

Bovendien heeft Trump de neiging om veel van zijn onjuiste verklaringen keer op keer te herhalen. The Washington Post telde bijna 150 beweringen die de president ten minste drie keer heeft herhaald.

Bijna een derde van Trumps valse of misleidende uitspraken (1.293) hebben te maken met de economie, handelsovereenkomsten of jobcreatie. Hij zet regelmatig pluimen op zijn hoed door jobcreatie aan zichzelf toe te schrijven, terwijl ze gerealiseerd werd onder de vorige regering onder Obama, of hij pocht met beslissingen die door bedrijven werden genomen. Over de belastingen deed hij reeds 336 foutieve beweringen.

Immigratie, Russische inmenging, NAVO

Immigratie scoort eveneens hoog met tot nu toe 538 onjuistheden. Dertig keer - tijdens de afgelopen vijf maanden - heeft de president ten onrechte beweerd dat zijn lang beloofde grensmuur met Mexico in aanbouw is, ook al heeft het Congres (nog) niet toegestemd met de financiering ervan.



Ook de Russische inmenging in de Amerikaanse kiescampagne bestempelt hij gretig als fake news. Al 160 keer beweerde hij dat het allemaal onzin was. Nochtans heeft grondig onderzoek van het Amerikaanse gerecht en de geheime dienst wel degelijk aangetoond dat er sprake was van Russische inmenging.



Andere onderwerpen waarover Trump vaak uitpakt met misleidende beweringen zijn de NAVO en Obamacare.