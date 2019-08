Donald Trump: “Chinese regering stuurt troepen naar grens met Hongkong” KVDS

13 augustus 2019

19u25 0 De Chinese regering is troepen naar de grens met Hongkong aan het sturen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdagavond getweet, op basis van verslagen van zijn inlichtingendiensten.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Gisteren werd al een lange rij trucks van de Chinese paramilitaire politie-eenheid gesignaleerd in Shenzhen, een miljoenenstad aan de grens met Hongkong. Sommigen zagen die militaire oefening als een teken dat er nog extra mankracht zal worden ingezet tegen de manifestanten in de voormalige Britse kolonie. Het is niet duidelijk of Trump hierop doelt - hij deelde de beelden gisteren ook - of het in zijn tweet van dinsdagavond om nieuwe troepen gaat. (lees hieronder verder)

Disturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong. Something extraordinarily bad is about happen. #China #HongKongProtests #Democracy #SaveHongKong pic.twitter.com/Gad5R5HVZL Alexandre Krauss(@ AlexandreKrausz) link

Het is al meer dan twee maanden onrustig in Hongkong. Het protest begon op 9 juni en focuste toen op een intussen opgeschorte wet waardoor criminelen uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. De betogers willen dat de wet echter definitief wordt begraven. Ook willen ze dat regeringsleider Carrie Lam verdwijnt en dat haar opvolger verkozen wordt en niet door Peking aangeduid zoals gebruikelijk.





De inwoners van Hongkong protesteren intussen ook tegen het geweld dat de politie tegen de manifestanten gebruikt. De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, heeft haar bezorgdheid daar al over uitgesproken en opgeroepen tot een onpartijdig onderzoek.

Onder meer op de luchthaven van Hongkong wordt de sfeer na vijf dagen van protesten steeds grimmiger.Het kwam dinsdagavond tot een confrontatie tussen de politie - die voor het eerst op de luchthaven arriveerde - en de manifestanten die de agenten de toegang probeerden te ontzeggen. Maar ook tussen de betogers onderling ontstaan er nu botsingen.