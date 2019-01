Donald Trump blij met "magnifieke brief" van Xi Jinping TT

31 januari 2019

22u38

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump toont zich verguld met een "magnifieke brief" van zijn Chinese collega Xi Jinping. Volgens Trump zou er "een enorme vooruitgang" geboekt worden op het vlak van de handelsoorlog tussen de twee landen.

In de brief die Trump las in zijn ovalen kantoor in het Witte Huis, schrijft de Chinese president "dat de handelsrelaties tussen de twee landen van kapitaal belang zijn" en dat hij "hoopt dat de twee landen in wederzijds respect zullen kunnen blijven samenwerken.”



Donald Trump maakt ook bekend dat Amerikaans onderhandelaars begin februari naar China zullen reizen.