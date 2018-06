Donald Trump blaast huldiging winnaars Super Bowl af HR

05 juni 2018

08u52

Bron: AD 0 President Trump van de Verenigde Staten heeft het bezoek van de American footballers van Philadelphia Eagles aan het Witte Huis afgeblazen.

De winnaar van de Super Bowl zou vandaag de traditionele ontvangst krijgen in de presidentiële woning in Washington, maar Trump wil geen spelers ontvangen die niet staande en met de hand op het hart luisteren naar het Amerikaanse volkslied.

De president ligt al geruime tijd in de clinch met sporters uit het American football die knielen tijdens het volkslied, dat voorafgaande aan de wedstrijden wordt gespeeld. Ze doen dat uit protest tegen het politiegeweld dat vooral zwarte Amerikanen treft. Trump vindt het gedrag respectloos; hij noemde in een van zijn boze tweets hierover de knielende footballers zelfs 'hoerenzonen'.



In een verklaring zei Trump dat de spelers van de Philadelphia Eagles niet welkom zijn omdat ze het niet eens zijn met hun president, die erop staat dat ze ,,trots opstaan voor het volkslied, uit respect voor onze militaire helden en ons geweldige land.''



Trump stemde onlangs in met de maatregel van de National Football League (NFL) om American footballers een geldboete te geven als ze knielen tijdens het volkslied. Hij kon het minder waarderen dat de spelers die niet willen staan tijdens het volkslied mogen achterblijven in de kleedkamer. ,,Dat vind ik niks. Je moet staan, trots zijn op het volkslied. Anders moet je niet meedoen.''



De Eagles wilden met een kleinere delegatie naar het Witte Huis komen, zonder de tegenstanders van Trump, maar de president vond dat geen goed idee. ,,De duizend fans die het bezoek wilden bijwonen, verdienen beter.''