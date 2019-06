Donald Trump bezoekt Verenigd Koninkrijk: Amerikaanse president landt om 10 uur KVDS

03 juni 2019

07u30

Bron: BBC, The Sun 0 Buitenland De Amerikaanse president Donald Trump en first lady Melania beginnen vandaag aan een driedaags staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Trump zal onder meer langsgaan bij uittredend premier Theresa May en koningin Elisabeth II.

Het presidentiële vliegtuig Air Force One wordt om 10 uur – 9 uur plaatselijke tijd – verwacht op de luchthaven van Londen Stansted, de derde grootste luchthaven van de Britse hoofdstad en hub van onder meer lagekostenmaatschappij Ryanair.

Charles en Camilla

Trump zal vandaag onder meer een rondleiding krijgen in Westminster Abbey, vlakbij het parlement, waar veel groten uit de Britse geschiedenis begraven liggen, van Queen Elisabeth I en Charles Dickens tot Stephen Hawking. Vanmiddag gaat hij op de thee bij prins Charles en Camilla.





Vanavond wordt Trump samen met Melania verwacht op Buckingham Palace, voor een staatsbanket dat de Queen ter ere van hem geeft. Ook prins William en zijn vrouw Kate zullen aanwezig zijn. Prins Harry en Meghan geven verstek, na de recente geboorte van hun zoontje Archie. (lees hieronder verder)

In een interview met de Britse krant The Sun - waarin Trump vooruitblikte op zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk - zou hij de hertogin van Sussex nog “gemeen” genoemd hebben. Hij zou dat gedaan hebben in een reactie op uitlatingen die ze deed tijdens de vorige presidentsverkiezingen, toen ze nog niet met Harry getrouwd was. Ze zou Trump een vrouwenhater genoemd hebben en iemand die verdeeldheid zaaide. Trump ontkende later dat hij de uitspraak deed en dat het om ‘fake news’ ging, maar The Sun publiceerde al een geluidsopname van het betreffende interview.

Ambassadeur

De Trumps zullen overnachten in Winfield House, vlakbij Regent’s Park. Dat is de plaats waar de Amerikaanse ambassadeur in Londen woont. Morgen volgt dan een ontmoeting met de Britse premier Theresa May, die deze week haar functie neerlegt. Dat kan een ongemakkelijk gesprek worden, want Trump verweet May eerder dat ze de onderhandelingen over de brexit helemaal verkeerd aanpakte. Het kabinet van May verklaarde dan weer dat de premier het probleem van de klimaatverandering zal aankaarten bij Trump. (lees hieronder verder)

Tijdens het staatsbezoek staan heel wat protestacties gepland, onder meer in Londen en Manchester. Dinsdag is er onder meer een ‘nationale betoging’ door het centrum van de Britse hoofdstad. De politie zal naar eigen zeggen aanwezig zijn met ‘ervaren teams’.

D-Day

Woensdag volgt dan nog een bezoek van Trump aan Portsmouth, ter herdenking van de 75ste verjaardag van de geallieerde landing in Normandië op D-Day in 1944. Daarna vliegt hij door naar Shannon in Ierland, waar hij de Ierse premier Leo Varadkar zal ontmoeten.