Donald en Melania Trump delen snoep uit voor Halloween Daimy Van den Eede

29 oktober 2018

08u34

Bron: VTM Nieuws

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn helemaal klaar voor Halloween. Gisteren gaven ze snoep aan heel wat kinderen die langskwamen bij het Witte Huis, dat voor de gelegenheid oranje kleurde en versierd was met pompoenen. De president en First Lady waren in tegenstelling tot de kinderen niet verkleed.