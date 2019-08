Don't text and drive, auto knalt recht op elektriciteitspaal Redactie

14 augustus 2019

10u51

Bron: KameraOne 1

De politie in de Amerikaanse staat Massachusetts postte deze beelden op Facebook om de gevaren aan te tonen van het smartphonegebruik achter het stuur. Op de dashcambeelden is te zien hoe een bestuurder van de baan afweek doordat hij even naar de smartphone keek. De wagen knalde recht op een elektriciteitspaal die door de zware impact doormidden brak. De achterligger kon de elektriciteitskabels maar net ontwijken en belandde zelf ook in de berm. De onoplettende bestuurder kwam er met een kleine snee aan het hoofd van af en zal in het vervolg de berichtjes beantwoorden wanneer hij thuis is.