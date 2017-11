Domper voor ex-vrouw Berlusconi: ze moet 60 miljoen terugbetalen ADN

18u10

Bron: ANP 0 REUTERS Silvio Berlusconi met zijn ex Veronica Lario. Veronica Lario, voormalige echtgenote van de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi, moet haar levensstijl vermoedelijk aanpassen. Een hof van beroep in Milaan oordeelde vandaag dat de 61-jarige Lario 60 miljoen euro aan onterecht ontvangen alimentatie moet terugbetalen aan Berlusconi.

Ook hoeft de miljardair niet langer elke maand 1,4 miljoen euro aan zijn ex over te maken.

Het hof kwam tot hetzelfde oordeel als een lagere rechtbank in mei dit jaar. Die rechtbank stelde dat echtgenotes bij een scheiding niet de garantie hoeven te krijgen dat ze een bepaalde levensstijl in stand kunnen houden.

Berlusconi en Lario gingen in 2009 uit elkaar. De scheiding werd vijf jaar later voltrokken. Zij hebben samen drie kinderen. De 81-jarige Berlusconi heeft nu een relatie met de ruim 48 jaar jongere Francesca Pascale.