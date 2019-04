Domper op studiereis van Nederlandse leerlingen naar Milaan: bijna 30 zieken, 17 in ziekenhuis Marlies van Leeuwen

11 april 2019

14u08

Bron: AD.nl 0 Zo'n dertig Nederlandse studenten in de Italiaanse stad Milaan zijn gisteren en vannacht behandeld wegens misselijkheid, braken en koorts. Zeventien van hen werden opgenomen in het ziekenhuis, de anderen kregen verzorging in hun hotel. Ze hebben hoogstwaarschijnlijk een virus opgelopen.

Er ligt nog één leerling in het ziekenhuis, maar die is aan de beterhand en kan vanmiddag weer aansluiten bij de groep van zo’n honderd studenten van het Hout- en Meubileringscollege (HMC) uit Amsterdam.

De scholieren maken met elf begeleiders een studiereis waarin ze onder meer het befaamde Salone del Mobile bezoeken. “Ik lees in Italiaanse media dat er sprake zou zijn van een voedselvergiftiging - de leerlingen hebben tijdens hun busreis naar Milaan ook samen gegeten in Duitsland en Zwitserland - maar uit bloedonderzoeken blijkt dat er sprake is van een virus”, zegt Stephan Welie, teamleider bij de vakschool. “Ze denken aan het zeer besmettelijke norovirus.”

Welie spreekt verder de berichten uit de Italiaanse media tegen dat er 75 Nederlanders ziekteverschijnselen zouden hebben. “Het gaat om een groep van zo'n dertig zieken, onder wie een aantal begeleiders”, zegt de teamleider. “Dinsdagavond, nog onderweg naar Milaan, werden de eersten ziek. Woensdagavond is besloten door de begeleiders om medische hulp in te roepen. Er zijn toen twee medische teams gekomen, want onze groep zit verspreid over twee locaties.”

Handen vol

Hulpdiensten hadden hun handen vol aan de zieken: naast de twee medische teams zijn er tot een uur of twee 's nachts vijf ambulances in de weer geweest en ook nog coördinatiepersoneel om alles in goede banen te leiden. Ook de politie is te hulp geschoten. Zeventien mensen waren er zo slecht aan toe dat ze naar het ziekenhuis zijn vervoerd. “Dat was vooral preventief”, vertelt Welie. De anderen konden in hun hotel worden behandeld.

Het is een domper op de studiereis. “Het is zo jammer voor die kinderen”, zegt Magda Schagen. Haar zoon is mee op studiereis, maar is - gelukkig - niet ziek. “Ik hoop dat er niet meer kinderen ziek worden, maar dat weet je nooit met zo'n besmettelijk virus.”

Je weet het nooit met zo'n besmettelijk virus en veel mensen op een kluitje Marga Schagen

Teamleider Welie: “Je gunt iedereen een fijne reis. Dit is zo vervelend. We hebben een aangepast programma gemaakt zodat de leerlingen die niet ziek zijn geworden, nog wel iets kunnen ondernemen. Gelukkig zijn de meeste zieken snel hersteld, een deel doet ook weer mee met het programma.” Een aantal van zijn collega's is vanochtend op het vliegtuig gestapt naar Milaan om ondersteuning te kunnen bieden.

Volgens Italiaanse media hadden de autoriteiten het Nederlandse consulaat in Milaan en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland gewaarschuwd, maar het ministerie ontkent dat. “We hebben geen hulpvraag gekregen, maar staan uiteraard paraat om hulp te bieden waar nodig”, zegt een woordvoerster.

Vooralsnog vertrekken de studenten morgenavond weer uit Milaan. Ze worden zaterdag aan het eind van de ochtend opnieuw in Nederland verwacht.

