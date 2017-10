Dominique Strauss-Khan in Marrakech met zijn vriendin getrouwd in Marokko (Le Parisien) mvdb

Bron: Belga 6 Photo News Myriam L'Aouffir en Dominique Strauss-Kahn, vorige maand in Parijs. Dominique Strauss-Kahn, de gevallen topman van het Internationaal Muntfonds (IMF), is dit weekeinde in het Marrokaanse Marrakech met zijn vriendin Myriam L'Aouffir getrouwd. Dat heeft de Franse krant Le Parisien deze avond gemeld.

De twee zijn sinds 2013 officieel een koppel. Myriam L'Aouffir is in Marokko geboren.

De socialist Strauss-Kahn (68) was na de eeuwwisseling een rijzende politieke ster in Frankrijk en was in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2012 zelfs een favoriet. Van 2007 af was hij directeur-generaal van het IMF in Washington.

Hotelkamer

Daar kwam in 2011 een einde aan in verband met een seksschandaal in New York. Hij werd door hotelmedewerkster Nafissatou Diallo ervan beschuldigd dat hij haar zou hebben aangerand en haar hebben gedwongen tot orale seks. Het leidde tot een arrestatie op de JFK-luchthaven en een voorarrest dat breed in de wereldpers werd uitgeperst. De Amerikaanse justitie seponeerde uiteindelijk de zaak.

De naam van DSK, zoals de man in Frankrijk is gekend, dook op in een in Frankrijk geseponeerde verkachtingszaak en de Carlton-zaak rond prostitutie. Hij verkreeg daarin vrijspraak op alle punten.

Sinds 1989 was Strauss-Kahn met actrice Anne Sinclair getrouwd, maar een jaar na de affaire in New York kwam daaraan een einde. In Marrakech heeft de gevallen politicus een optrekje.

AFP Dominique Strauss-Kahn bezit deze woning in de Marokkaanse stad Marrakesh.