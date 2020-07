Dominique Leroy koopt vervolging af voor 107.000 euro: “Deal ruikt naar klassenjustitie” IB HAA

01 juli 2020

10u40

Bron: Belga 38 Voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy heeft een deal gesloten met het parket om een einde te maken aan de voorkenniszaak waarvoor ze in verdenking werd gesteld. Dat melden L'Echo en De Tijd. Volgens N-VA-Kamerlid Sophie De Wit ruikt de mogelijke schikking naar “klassenjustitie”. Een opvallende uithaal, omdat N-VA het systeem van minnelijke schikkingen steevast verdedigt.



Het afkopen van een mogelijke vervolging zou de ex-topvrouw van Proximus 107.000 euro kosten, maar de schikking moet wel nog groen licht krijgen van de Brusselse raadkamer. Dat zou gebeuren op 15 juli, weten de kranten. Daarnaast gaat de minnelijke schikking gepaard met een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aandelen

Leroy verkocht een pakket aandelen net voor ze haar vertrek aankondigde naar het Nederlandse telecombedrijf KPN. Volgens de FSMA ging het om handel met voorkennis. Het gerecht deed daarop huiszoekingen bij Proximus en Leroy. De overstap naar KPN ging niet door. Leroy hield haar onschuld altijd staande.

Leroy beschikte “op het ogenblik van de verkoop van haar aandelen, over bevoorrechte informatie die voortvloeide uit het bestaan van gevorderde onderhandelingen met KPN over haar aanwerving als CEO”, stelt de financiële toezichthouder woensdag in een mededeling.

Op deze manier kan mevrouw Leroy gewoon verder as usual en voor een andere topjob gaan Sophie De Wit, N-VA-Kamerlid

Volgens Kamerlid Sophie De Wit (N-VA) ruikt de deal echter naar “klassenjustitie”, een term die de linkse tegenstanders van het systeem meestal hanteren. Die uithaal is opvallend, omdat N-VA het systeem van minnelijke schikkingen steevast verdedigt. Dat blijft ook zo, maar voor De Wit wringt de deal omdat die er zo snel komt.

“Zwaard van Damocles”

Het argument dat veelal wordt gebruikt om een minnelijke schikking te rechtvaardigen, het risico op verjaring, speelde in deze zaak volgens de N-VA’ster zeker niet. “Op deze manier kan mevrouw Leroy gewoon verder as usual en voor een andere topjob gaan. Ze koopt een zwaard van Damocles af. En dat is natuurlijk niet iedereen gegeven.”

Toch wil De Wit niet dat het kind met het badwater wordt weggegooid. “Het systeem van de minnelijke schikking heeft wel degelijk een aantal voordelen. Bij zeer complexe vermogensmisdrijven, waar heel wat middelen in het strafonderzoek geïnvesteerd werden, maar vaak de verjaring dreigt, is het een manier om straffeloosheid tegen te gaan”, legt ze uit.

Controle

Ze merkt op dat onder de Zweedse regering een verplichte, onafhankelijke rechterlijke controle werd ingevoerd. “We moeten bekijken hoe we het systeem nog verder kunnen verfijnen, maar deze zaak nu aangrijpen om het hele systeem van de minnelijke schikking op de schop te gooien, gaat te ver”, besluit De Wit.