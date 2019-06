Dominicaanse Republiek zegt dat het reeks mysterieuze overlijdens opgehelderd heeft KVDS

21 juni 2019

10u48

Bron: Fox News, People, CNN 0 Buitenland De mysterieuze overlijdens van een reeks Amerikaanse toeristen op de Dominicaans Republiek zouden opgehelderd zijn. Dat zeggen toch de lokale autoriteiten. Het gaat onder meer om de dood van Edward Nathaniel Holmes (63) en Cynthia Ann Day (49) uit Maryland eind vorige maand. De familie van het koppel wil hoe dan ook een onafhankelijk onderzoek.

De lichamen van Holmes en Day werden op 30 mei gevonden in hun hotelkamer. Het koppel – dat verloofd was – verbleef sinds 25 mei in het Grand Bahia Principe La Romana-resort en had niet op het afgesproken moment uitgecheckt. Daarop ging het personeel een kijkje nemen.

Tekenen van geweld

Hun lichamen vertoonden geen tekenen van geweld en een autopsie toonde volgens de politie aan dat ze overleden aan ademhalingsproblemen en een long- en hersenoedeem. De woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid van de Dominicaans Republiek vertelde nu aan de Amerikaanse nieuwszender Fox News dat het koppel leed “aan een hele reeks medische aandoeningen” die hun risico bij het reizen vergrootte en dat ze “praktisch een volledige apotheek” bij zich hadden.





“Ze hadden flink wat medische problemen”, aldus Carlos Suero. “Er lagen heel wat medicijnen in hun kamer die je alleen op voorschrift kan krijgen. Er waren pillen tegen de hoge bloeddruk, voor het hart en antidepressiva bij. Als je op het vliegtuig stapt en zo veel medische bagage bij je hebt, dan kan iets als dit gebeuren.” Volgens de man stierf Holmes eerst en volgde zijn vriendin “door de schok van het zien van haar dode verloofde naast zich in bed”. (lees hieronder verder)

Volgens de autoriteiten zou Holmes de dag voor zijn overlijden aan hotelpersoneel gezegd hebben dat hij zich niet lekker voelde. Maar toen hij te horen kreeg hoe duur medische zorg was op zijn vakantiebestemming, zou hij besloten hebben “om het even uit te zitten” en bij zijn thuiskomst de volgende dag naar zijn vaste huisarts te gaan. Hij haalde het jammer genoeg niet.

De lichamen van het koppel werden intussen teruggevlogen naar de Verenigde Staten. Familie liet al via een advocaat weten aan nieuwsmagazine People dat ze een nieuwe autopsie wil laten uitvoeren om te weten te komen “wat er nu écht gebeurd is en waarom”. Ook de FBI zei al dat het een onderzoek gestart is naar zeker 6 overlijdens op de Dominicaanse Republiek.

Mysterieuze omstandigheden

Het afgelopen jaar stierven daar al 9 Amerikaanse toeristen onder mysterieuze omstandigheden. De meesten verbleven in resorts en werden plots heel erg ziek. Velen van hen stierven in hun kamer, sommigen nadat ze iets gedronken hadden uit de minibar. Rapporten over hun overlijden maken in veel gevallen melding van een longoedeem (een ophoping van vocht in de longen). De doodsoorzaak was volgens officiële instanties in de meeste gevallen een hartaanval. (lees hieronder verder)

Fox kon ook de hand leggen op een voorlopig rapport over de dood van een andere Amerikaan. Joseph Allen (55) uit New Jersey stierf eerder deze maand en was volgens het document “een tikkende tijdbom”. “Zijn organen waren praktisch kapot. Hij had een biologische leeftijd van meer dan 80 jaar. Hij was extreem obees en woog meer dan 180 kilogram”, staat erin.

Ook hij zou gestorven zijn aan een hersen- en longoedeem, een vette lever en hartproblemen. Allen zou de dag voor hij gevonden werd, geklaagd hebben dat hij het warm had aan het zwembad en naar zijn kamer gegaan zijn om te douchen. Daarop zou hij vroeg in bed gekropen zijn. Zijn broer drukte ook al zijn wantrouwen uit over de bevindingen van de lokale autoriteiten. (lees hieronder verder)

Volgens woordvoerder Carlos Suero van het plaatselijke ministerie van Volksgezondheid stierven alle 9 de Amerikanen echter met zekerheid een natuurlijke dood. Dat zouden de autopsierapporten of voorlopige bevindingen in het onderzoek naar hun overlijdens aantonen. Hij spreekt van “hysterie”, “met het oog op het toebrengen van schade aan het lokale toerisme”.

Zwembad

“Alle testresultaten waren in orde”, zegt hij nog. “Het eten, drinken, het zwembad, de airco: alles was normaal. Er bleek ook niet geknoeid te zijn met alcohol. Met alle toeristen die we hier elk jaar over de vloer krijgen, zorgen we ervoor dat we in orde zijn met alle internationale standaards.”

Het FBI wil de bevindingen niet bevestigen “omdat het onderzoek nog loopt”.