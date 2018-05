Dominicaanse Republiek breekt met Taiwan en knoopt diplomatieke banden aan met China IB

01 mei 2018

06u57

Bron: Belga 0 De Dominicaanse Republiek en China hebben vandaag officieel diplomatieke banden aangeknoopt. Dat meldden beide landen in een gezamenlijke mededeling. Het Caraïbische eiland breekt daarnaast ook met Taiwan, dat zichzelf als onafhankelijk beschouwt, maar ook door de Chinese regering wordt geclaimd.

De overeenkomst werd dinsdag in Peking ondertekend door de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi en zijn Dominicaanse ambtsgenoot Miguel Vargas. Ze legt vast dat het Caraïbische land "erkent dat er maar één China in de wereld is" en dat de Volksrepubliek China "de enige legitieme overheid" is die "het volledige China" vertegenwoordigt. Taiwan is volgens de tekst "een onvervreemdbaar deel van het Chinese territorium".

"Grote spijt"

De regering van Taiwan, een de facto onafhankelijke staat ten oosten van het Chinese vasteland, reageert verbolgen op het nieuws. Het verbrak meteen alle betrekkingen met Santo Domingo om de "nationale eer" te behouden. De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Wu, maakte gewag van "grote spijt" dat de Dominicaanse Republiek "een partnerschap van 77 jaar naast zich neerlegt".

"Niet buigen onder druk van Peking"

Wu gaf ook te kennen dat zijn land "niet zal buigen onder druk van Peking". "We zullen blijven samenwerken met bevriende naties om regionale vrede en stabiliteit en onze rechtmatige plaats in de internationale gemeenschap te handhaven".

Sinds midden 2016 verloor Taiwan al drie formele bondgenoten onder druk van China. Er zijn nu nog maar negentien landen waarmee Taiwan officiële diplomatieke betrekkingen onderhoudt.