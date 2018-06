Dominee als held bewierookt na doodschieten dolle schutter aan Walmart jv

19 juni 2018

14u28

Bron: USA Today 1 Een 47-jarige predikant uit Oakville in Washington heeft zondag eigenhandig een actieve schutter uitgeschakeld aan een Walmart in Tumwater in dezelfde Amerikaanse staat. De dominee kreeg nadien veel lof, omdat hij mogelijk verschillende levens met zijn actie heeft gered.

De crimineel, de 44-jarige Tim O. Day uit McCleary (Washington), zou eerst zondagavond rond 17 uur geprobeerd hebben een gezin te carjacken bij een benzinestation, zonder succes. Hij reed weer weg, maar crashte met een wagen, die hij waarschijnlijk ook al gestolen had. Daarna poogde hij nog minstens twee andere auto's te carjacken en vuurde intussen met zijn wapen. Hij slaagde erin met een derde auto aan de haal te gaan en reed naar de Walmart.

Day schoot op twee mensen en ook in de Walmart zelf, maar hij raakte gelukkig niemand in de supermarkt. Een van zijn slachtoffers is nog altijd kritiek. Het andere, de 16-jarige Danner Barton, liep een schotwonde in zijn hand op, nadat hij had geweigerd zijn auto af te staan aan Day.

Twee gewapende mannen in de Walmart hoorden de schoten en achtervolgden Day op de parking. De dolle schutter vuurde er op een bestuurder, waarop de 47-jarige dominee Day neerschoot. Hij nam meteen het verbandkistje uit zijn auto om de verwonde bestuurder te helpen. De man verkiest anoniem te blijven. We weten enkel dat hij predikant, vrijwillige brandweerman en ambulancier is, en uit Oakville komt.

En tevens een held in de ogen van slachtoffer Danner Barton. Die dankte de dominee voor zijn kordate optreden. "Als hij dat niet had gedaan, wie weet hoeveel doden er dan gevallen zouden zijn. Ik ben die held zo ontzettend dankbaar."

Day had al een gewelddadig crimineel drugsverleden. Hij zou zondag high geweest zijn en gekampt hebben met mentale problemen. Hij overleed ter plaatse.