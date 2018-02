Dolle schutter verklaart dat “demonische stemmen” hem leidden. Volgens advocate heeft hij “spijt” en is hij “gebroken mens” Koen Van De Sype

16 februari 2018

12u02

Bron: ABC News, CNN, Daily Mail 0 De jongeman die woensdag een bloedbad aanrichtte op zijn voormalige middelbare school in Florida zou daarbij geleid zijn door “stemmen” die hij in zijn hoofd hoorde en die klonken als “demonen. Dat hebben bronnen bij de politie verteld aan de Amerikaanse zender ABC News. Zijn advocate noemde hem een “gebroken mens” terwijl ze haar arm om hem heen legde in de rechtszaal.

Nikolas Cruz (19) schoot in totaal 17 leraren en leerlingen dood op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland en verwondde 14 anderen. Hij kon opgepakt worden en verscheen gisteren een eerste keer in de rechtszaal, in een oranje gevangenisplunje en met polsen en enkels in boeien. Daar werd hij in staat van beschuldiging gesteld voor 17 moorden. Hij kan niet vrijkomen op borg. Hij hield zijn ogen op de grond gericht en zei niets, behalve een beleefde “ja, mevrouw” toen de rechter hem vroeg of Nikolas Cruz zijn naam was.

Autisme

Volgens zijn advocaten zou hij lijden aan autisme, depressie en nog een aantal andere, niet nader genoemde psychische problemen. Hij zou in de gaten gehouden worden, omdat gevreesd wordt dat hij misschien zelfmoord zal plegen. Volgens zijn pro deo Melisa McNeil – die in de rechtszaal haar arm beschermend om hem heen legde – zou hij wel degelijk de reikwijdte beseffen van wat hij heeft gedaan. “Hij is treurig en heeft veel spijt”, klonk het. “Hij beseft heel goed wat er aan de hand is. Hij is een gebroken mens.” (lees hieronder verder)

Een ander lid van het team dat de verdediging van de jongeman op zich neemt, verklaarde ook al in tranen dat Cruz “erkent” wat hij gedaan heeft en dat hij “erg verdrietig” is. “Hij probeert om te gaan met de shock van alles wat er gebeurd is”, aldus Gordon Weeks.

Huiselijk geweld

Volgens McNeil kreeg de jongen niet de juiste hulp voor zijn problemen. Politiedocumenten die nieuwszender CNN kon inkijken, toonden aan dat de politie sinds 2010 maar liefst 39 keer was langsgeweest bij het huis van de familie Cruz. Het ging onder meer om oproepen “voor een geestelijk gestoord persoon”, “misbruik”, “huiselijk geweld” en “omdat er iemand vermist was”. Hij was vorig jaar ook van school gegooid, nadat hij betrokken was geraakt bij een vechtpartij. (lees hieronder verder)

“Als je hersenen niet helemaal ontwikkeld zijn, weet je niet hoe je met die dingen moet omgaan”, aldus McNeil. “Dat is het kind dat ik aan de overkant van de tafel zie zitten.” Weeks voegde daar nog aan toe dat het verlies van zijn adoptiemoeder in november vorig jaar een zwaar trauma voor de jongeman betekende. Volgens familie zouden de twee close geweest zijn. Enkele jaren geleden was hij ook al zijn adoptievader kwijtgeraakt aan een hartaanval. “Dit kind heeft zware problemen en heeft aanzienlijke schade opgelopen door het verlies van zijn moeder.” (lees hieronder verder)

Volgens de burgemeester van Broward County Beam Furr zou Cruz een tijdje behandeld zijn in een ziekenhuis voor geestelijke gezondheidszorg, maar was hij daar meer dan een jaar geleden mee gestopt. “Het is niet dat niemand zich over hem ontfermde”, verklaarde hij aan CNN. “We proberen kinderen die de weg kwijtraken in de gaten te houden. Maar in dit geval lukte het niet om tot hem door te dringen.”

De openbare aanklager in de zaak heeft in elk geval minder medelijden met de schutter. Pam Bondi verklaarde dat ze er “zeker” van is dat de doodstraf zal gevraagd worden voor hem. In Florida wordt de doodstraf ook nog altijd uitgevoerd.