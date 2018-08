Dolgedraaide aannemer vernielt gloednieuwe huizen omdat klanten hun facturen niet betalen ADN

13 augustus 2018

12u16

Bron: Metro.co.uk 33 Een Britse aannemer is in Buntingford, Hertfordshire, doorgeslagen omdat zijn klanten hun facturen niet op tijd hadden betaald. Letterlijk doorgeslagen. De man nam een graafmachine en boorde zich door een rij dure nieuwbouwwoningen, luttele weken voor de eigenaars er hun intrek in zouden nemen.

Getuigen zagen de man zijn vernielingstocht met de lach aanvatten en gingen bang voor hun eigen huizen staan uit schrik dat hij ook die zou komen verwoesten. Ze moesten echter niet bang zijn, zo liet de woedende doch lachende aannemer verstaan. Hij had het enkel gemunt op de huizen waarvan de bewoners hun facturen niet hadden betaald.

“Het leek eerst of er een aardbeving was of er een bom was gevallen”, vertelt buurvrouw Elaine francois (61), die de politie belde. “Hij nam foto’s van de ravage en was de hele tijd aan het lachen.” Ook een andere buur getuigt: “Op een bepaald moment kwam hij uit die machine en dachten we dat hij zou stoppen”, zegt William Griffiths (67). “Maar hij stapte weer in en ging gewoon verder.”



De politie kon de man ter plaatse in de boeien slaan. De dertiger gedroeg zich niet gewelddadig bij zijn arrestatie. Ook aan de politie verklaarde hij dat hij de dure gloednieuwe optrekjes had vernield als wraakactie voor achterstallige betalingen. Hij zit nu in voorhechtenis.