Dokters zijn wereldwijd op zoek naar geschikte donors om het leven van dit tweejarige meisje met kanker te redden kg

04 december 2018

15u05

Bron: OneBlood, Miami Herald 0 De tweejarige Zainab Mughal uit de Amerikaanse staat Florida werd getroffen door een agressieve vorm van kanker, waardoor ze nu enkele levensreddende ingrepen moet ondergaan. Daarvoor moet ze ook verschillende bloedtransfusies krijgen, wat niet simpel blijkt: het meisje heeft ook nog eens een extreem zeldzaam bloedtype. Bloedbank OneBlood zette een wereldwijde zoektocht op poten naar geschikte donoren die het meisje kunnen helpen.

De ouders van de kleine Zainab kregen de diagnose enkele weken geleden te horen: hun dochter leed aan agressieve vorm van neuroblastoom, of de Ziekte van Hutchinson. De aandoening is een vorm van kanker die vooral bij kinderen voorkomt. Bij de kleine Zainab werd een tumor ontdekt die al minstens tien maanden kon groeien in haar buik.



Het meisje wordt momenteel behandeld in een ziekenhuis in Hollywood, waar nog een ander struikelblok opdook. Zainab zal tijdens haar behandeling meerdere bloedtransfusies moeten ondergaan, maar mist een veelvoorkomend antigeen in haar bloed, genaamd ‘Indian B’. Dat betekent dat ze enkel bloed kan krijgen van donors die hetzelfde antigeen missen, omdat haar lichaam het bloed anders zal afstoten. En dat maakt de zoektocht naar een geschikte donor extreem moeilijk.

Kans van 4 procent

Statistisch gezien is er meer kans om een geschikte donor te vinden onder mensen die van Pakistaanse, Indiase of Iraanse origine zijn. Maar dan nog is het zoeken naar een naald in een hooiberg. “De kans dat we in de juiste etnische groepering een compatibele donor vinden voor dit kleine meisje is minder dan vier procent”, klinkt het bij een medewerker bij de Amerikaanse bloedbank OneBlood.



De ouders van Zainab en veel van haar familieleden hebben zich al laten testen, maar komen jammer genoeg niet in aanmerking om hun bloed te doneren. De organisatie start daarom een wereldwijde zoektocht naar de juiste donor. “Het is alle hens aan dek. We zoeken de wereld af om bloed te vinden voor dit meisje”, klinkt het nog.



Ook de vader van het meisje deed een oproep via de bloedbank. “Het is een nederig verzoek, en ik vraag het vanuit de grond van mijn hart", zegt hij. “Het leven van mijn dochter hangt ervan af.”

Tien donors nodig

Tot dusver zijn er al drie mogelijke donors gevonden, twee in de Verenigde Staten en één in het Verenigd Koninkrijk. Maar volgens OneBlood zijn er minstens zeven tot tien mensen nodig om de hoeveelheid bloed te voorzien die Zainab nodig zal hebben tijdens haar behandeling.



De organisatie nodigt mensen over de hele wereld uit om zich aan te melden. Donors met ouders van zuivere Pakistaanse, Indiase of Iraanse afkomst en bloedtype A of O zijn welkom. Wie zich wil laten testen, kan zich aanmelden op hun website.