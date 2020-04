Dokters waarschuwen nadat Trump injectie met bleekmiddel suggereert als behandeling tegen coronavirus: “Doe het niet” President beveelt ook zonnebaden aan om coronavirus te bestrijden KVE

24 april 2020

08u47

Bron: Belga, ANP, The Guardian 88 De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag (plaatselijke tijd) op basis van een studie zijn landgenoten aangeraden een zonnebad te nemen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De studie geeft volgens het staatshoofd aan dat het virus sneller verdwijnt bij zonlicht en hogere temperaturen. Ook suggereerde hij het injecteren van ontsmettingsmiddelen.

Het nieuwe coronavirus overleeft minder lang op oppervlaktes als deurklinken wanneer het wordt blootgesteld aan zonlicht, hitte en vochtigheid. Dat concluderen onderzoekers van de Amerikaanse overheid. Als hoofd van de afdeling wetenschap en technologie bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid vertelde Bill Bryan dat volgens de studie het virus de helft van zijn leven bereikt in twee minuten in zomerse omstandigheden tegen achttien uur als er geen zonlicht is.

“Onze meest opvallende waarneming tot nu toe is het krachtige effect dat zonlicht lijkt te hebben op het doden van het virus, zowel op oppervlakken als in de lucht”, zei William Bryan op een persconferentie in het Witte Huis. “We hebben een vergelijkbaar effect gezien bij zowel temperatuur als vochtigheid, waarbij het verhogen van de temperatuur en vochtigheid of beide over het algemeen minder gunstig is voor het virus.”

Genieten van de zon

President Donald Trump opperde na afloop van de presentatie van Bryan de mogelijkheid coronapatiënten bloot te stellen aan UV-licht. “Ik denk niet dat dat is gecheckt”, zei hij tijdens zijn dagelijkse coronabriefing. "Ik hoop dat mensen van de zon kunnen genieten, en als het een impact heeft, is dat geweldig.”

“Veronderstel dat we het lichaam raken met een geweldig licht, laat het nu ultraviolet of gewoon zeer krachtig zijn, en ik denk dat je hebt gezegd dat het nog niet is uitgeprobeerd en dat je het zal testen”, zei Trump tegen Bryan. “Veronderstel dat je het licht in het lichaam kan brengen”, aldus de president die niet uitlegde hoe dit zou moeten gebeuren. Bryan en Trump vertelden niet hoe de studie is uitgevoerd en gaven geen onderliggende data.

Trump dacht ook hardop na over een andere bevinding die Bryan presenteerde. Uit het onderzoek komt naar voren dat het virus binnen enkele minuten wordt gedood door gebruik van een desinfectiemiddel zoals bleekmiddel en met 2-propanol (een secundair alcohol) gaat het nog sneller. Volgens nieuwszender CNN vroeg de president adviseurs dan ook of het injecteren van ontsmettingsmiddelen in de longen coronapatiënten kan genezen. “Het desinfectiemiddel schakelt het in een minuut uit”, reageerde Trump. “Is er een manier waarop we zoiets kunnen doen door het te injecteren? Bijna als een schoonmaak. Het geraakt in de longen en doet er geweldige dingen, dus het interessant dat te bekijken. Je hebt er wel dokters voor nodig, maar het lijkt me interessant.”

“Geen dokter”

“Ik ben hier om ideeën te spuien”, zei Trump, er weliswaar aan toevoegend: “Opnieuw zeg ik: misschien kan je, misschien kan je niet. Ik ben geen dokter.”

De twee topdeskundigen inzake de Amerikaanse aanpak van de coronacrisis, Deborah Birx en Anthony Fauci, waren tijdens de persconferentie niet beschikbaar om commentaar te geven op de studie.

Experts waarschuwden na Trumps opmerkingen die absoluut niet in de praktijk te brengen. “Bleekmiddel inhaleren zou het allerergste voor de longen zijn”, zei John Balmes, een longarts uit San Francisco. “Niet eens een lage hoeveelheid is veilig. Het is een totaal ridicuul concept.”

