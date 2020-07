Dokters in ziekenhuis van Vaticaan scheiden Siamese tweeling TTR

07 juli 2020

16u38

Bron: belga 4 Artsen in het kinderziekenhuis van het Vaticaan in Rome hebben vandaag gemeld dat ze met succes een meisjestweeling hebben gescheiden die met hun hoofd aaneengegroeid waren.

De tweeling, Ervina en Prefina, werd geboren in de Centraal Afrikaanse Republiek in 2018. Ze werden in het kader van een liefdadigheidsprogramma overgebracht naar het Bambino Gesu in Rome. Ze zijn inmiddels driemaal geopereerd, in mei en juni 2019 en op 5 juni dit jaar, toen ze effectief gescheiden werden. De laatste operatie duurde 18 uur en er waren toen meer dan 30 chirurgen, assistenten en verpleegkundigen in de operatiezaal.

Een maand later, "stellen de meisjes het goed", zo meldt het ziekenhuis. De verwachting is dat ze "een normaal leven zullen kunnen leiden.”



Op een foto zijn de twee baby's te zien terwijl ze hoofdverbanden dragen, zittend op de knieën van hun moeder, terwijl ze cake krijgen op 29 juni, de dag dat ze twee jaar werden.

