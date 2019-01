Dokters gaven Siamese tweeling weinig overlevingskansen. Nu zijn Zainab en Jannat 16 jaar: “Ze zijn al zo ver geraakt” TVC

02 januari 2019

13u05

Bron: Daily Mail 0 De Engelse zusjes Zainab en Jannat Rahman waren amper zes weken oud toen ze van elkaar gescheiden werden. De Siamese tweeling deelde één lever en was met de borst aan elkaar vergroeid, maar na een succesvolle operatie konden ze individueel functioneren. Onlangs vierden ze hun zestiende verjaardag.

De ouders van de tweeling kreeg in 2002 voor het eerst te horen dat hun dochters met elkaar vergroeid waren. Op de scan waren twee hartslagen te zien, maar de baby’s bewogen niet individueel. De dokters adviseerden moeder Nipa en vader Luther om abortus te plegen. “We gruwden bij de gedachte aan abortus”, zegt vader Luther. “Hoe ze ook waren, het waren onze kinderen.”

De tweeling had een minieme kans om te overleven. En als ze al overleefden, was het risico groot dat één van de meisjes een ledemaat zou verliezen of met een aandoening zou eindigen. Het enige geluk dat ze hadden, was dat het orgaan dat ze deelden, de lever, het enige orgaan in het lichaam is dat zich kan regenereren.

Spiegel

Jannat liep het grootste risico om te sterven, omdat ze ook een hartafwijking had. Nadat een medisch team van twintig mensen de meisjes na viereneenhalf uur had gescheiden, werd Jannat meteen opgenomen voor verdere operaties. Ondertussen bleef Zainab alleen achter. “Ze was rusteloos, wilde niet eten of slapen. Ze miste haar zusje”, zegt hun vader. “Zainab was steeds naar haar aan het zoeken. Eerst hadden we niet door wat het probleem was tot een verpleegster een spiegel in haar bedje legde. Toen ze haar eigen spiegelbeeld zag, begon ze te glimlachen.”

Zainab was rusteloos nadat ze van Jannat was gescheiden. Ze wilde niet eten of slapen. Ze miste haar zusje. Vader Luther

Eén nacht zonder elkaar

Nu, zestien jaar later, zijn ze gezond en gaan ze een succesvolle toekomst tegemoet. Zainab zou graag pediatrie studeren aan de Universiteit van Cambridge en Jannat, die momenteel drie talen leert, is van plan om naar de Universiteit van Oxford te gaan om advocaat te worden.

Om elk naar een andere universiteit te gaan, zal echter nog een grote uitdaging voor hen worden, want in heel hun leven zijn de beste vriendinnen slechts één nacht van elkaar gescheiden geweest. “Ik was ziek en moest bij mijn grootmoeder logeren, die bij ons in de straat woont. Maar buiten die ene nacht, zijn we altijd samen geweest. We hebben geen enkele reden om van elkaars zijde te wijken”, zegt Jannat. Haar zus Zainab voegt er nog aan toe: “We gaan naar dezelfde school en hebben ook dezelfde vrienden.”

Op hun zestiende verjaardag kijkt moeder Nipa nog steeds vol verwondering naar haar dochters: “Alles wat we hebben meegemaakt, voelt nu als een verre nachtmerrie. Ik had nooit durven dromen van deze dag. Tegen alle verwachtingen in zijn ze al zo ver geraakt.”