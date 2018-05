Dokters die Skripals behandelden: "We gingen alle therapieën proberen, maar we verwachtten niet dat ze het zouden overleven" KVE ADN

29 mei 2018

06u26

Het is bijna een mirakel dat de voormalige Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter Joelia de gifaanval in Salisbury overleefd hebben. Dat zeggen de behandelende artsen. Zij praatten vandaag bijna drie maanden na de aanslag voor het eerst uitvoerig over de zaak.

Skripal werd op 4 maart samen met zijn dochter Joelia bewusteloos aangetroffen op een bank in het Britse Salisbury. Toen vader en dochter het ziekenhuis werden binnengebracht, werd aanvankelijk gedacht aan een overdosis drugs. Pas toen een agent met dezelfde symptomen werd opgenomen, werd duidelijk dat er meer aan de hand was. Een zaalzuster stelt dat het personeel daarna begon te vrezen dat ze zelf ook besmet zouden kunnen raken.

Uit onderzoek bleek dat ze vergiftigd waren met een kleine hoeveelheid van het dodelijke gifgas novitsjok. Sporen daarvan werden aangetroffen op plekken die de twee bezocht hadden. Nadat de politie ook de identiteit van Sergej Skripal had achterhaald, kwamen agenten het ziekenhuis binnen om hem te beschermen. Toen duidelijk werd waar de artsen mee te maken hadden, was er weinig hoop. "We zouden al onze therapieën proberen, we zouden zorgen voor de beste klinische zorg, maar al het bewijs was er dat ze niet zouden overleven", zegt dokter Stephen Jukes van de dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis in Salisbury in een interview met de Britse openbare omroep BBC.

Mogelijk chronische schade

Jukes noemt het verrassend hoe snel beide hersteld waren. Joelia mocht op 10 april het ziekenhuis verlaten, bij haar vader was dat op 18 mei het geval. Op een geheim adres werken ze nu verder aan hun herstel.

Volgens zijn collega Duncan Murrayn is het succes te danken aan de zeer goede verzorging op intensieve zorgen en de uitstekende samenwerking tussen dokters en verplegers. Te snel mag echter niet victorie gekraaid worden. Het ergste mag dan wel achter de rug zijn, het is niet uitgesloten dat de Skripals chronische schade hebben opgelopen of er later toch nog gezondheidsproblemen opduiken. Gevraagd naar een prognose op lange termijn, antwoordde Christine Blanshard, medisch directeur van het ziekenhuis in Salisbury: "Eerlijk, dat weten we niet."

Novitsjok werd ooit in de Sovjet-Unie gefabriceerd, maar de stof was ook in het Westen bekend. Groot-Brittannië beschuldigt er Moskou van achter de vergiftiging van de Skripals te zitten, het Kremlin ontkent. De aanslag zorgde voor een zware diplomatieke crisis: zowel Russische als Britse diplomaten werden uitgewezen.