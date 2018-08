Dokter verkracht patiënte in haar ziekenhuisbed, maar ontsnapt aan celstraf kg

20 augustus 2018

11u47

Bron: The Washington Post 9 In de VS heerst verontwaardiging nadat een 46-jarige arts een opvallend lichte straf kreeg voor het verkrachten van een patiënte in haar ziekenhuisbed. De man riskeerde een celstraf van twintig jaar, maar komt er nu met een voorwaardelijke straf vanaf. Dat besliste de jury, die in de staat van Texas de macht heeft om de strafmaat te bepalen.

Volgens het rapport zou dokter Shafeeq Sheikh in 2013 zijn patiënte meermaals hebben misbruikt in het Ben Taub-ziekenhuis in Houston. De vrouw vertelde de politie dat de man ’s nachts meerdere keren haar kamer binnenkwam, waarbij hij haar bepotelde onder het mom van een onderzoek. De derde keer zou hij haar hebben verkracht. De vrouw was nog groggy van de medicatie en kon zich niet verzetten. Ook zou haar aanvaller het belknopje aan haar bed hebben uitgeschakeld, waardoor ze het incident pas de volgende ochtend kon melden.

Twee jaar later, in 2015, leidde het onderzoek naar Sheikh, die geïdentificeerd werd op basis van de analyse van enkele DNA-stalen en de camerabeelden van de bewuste nacht. De dokter zou in de uren voor het incident maar liefst twaalf keer zijn badge hebben gebruikt om toegang te krijgen tot de vloer waar de vrouw zich bevond.

"Verleid"

De verdediging bleef altijd volhouden dat de vrouw de aanval zelf had uitgelokt. Volgens de dokter zou zij hem hebben “verleid”. Wanneer hij de vrouw wilde onderzoeken, greep ze "naar zijn kruis", klinkt het. Wanneer hij de kamer verliet en daarna terugkwam, bleef ze met hem flirten. “We hebben het hier over een latina-vrouw met valse borsten die flirtte met een kleine, knullige man van middelbare leeftijd en hij verloor de controle”, aldus de verdediging.

Dat miste zijn effect op de jury niet. De twaalf juryleden oordeelden dat Sheikh schuldig was, maar kozen voor een milde, voorwaardelijke straf van tien jaar. Eén van de voorwaarden is dat Sheikh zich laat registreren als zedendelinquent. De dokter heeft zijn medische vergunning al eerder verloren.

Slachtofferbeschuldiging

Het oordeel kon meteen op kritiek rekenen. Onder andere werd de verdediging beticht van "victim blaming", oftewel het beschuldigen van het slachtoffer, en "racistische argumenten", zo zegt juridisch expert Michele Dauber tegen The Washington Post.

"Zo'n argument is beschamend. Het juridische systeem slaagt er niet in om geweld tegen vrouwen serieus te nemen, en dat geldt nog meer wanneer de slachtoffers uit gemarginaliseerde gemeenschappen komen", aldus Dauber.