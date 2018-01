Dokter stuurt zwaar hoestende tiener naar huis met antibiotica, enkele dagen later is hij dood sam

11u09

Bron: The Irish Independent 2 rv (foto Facebook)

In Ierland is een vijftienjarige jongen plots overleden, enkele dagen na een doktersbezoek. De familie van Sean Hughes is in shock. De jongen "zag er niet goed uit" maar "was weg" voor ze hem terug naar de dokter kon brengen, vertelt zijn moeder Karen aan The Irish Independent.

De jongen uit Finglas ging snel achteruit en overleed afgelopen vrijdag in het Temple Street Hospital in Dublin. Over de precieze oorzaak tast de familie nog in het duister. "We weten niet echt wat er gebeurd is. Hij had een zware hoest en een luchtwegeninfectie dus ik bracht hem naar de dokter. Die schreef antibiotica voor voor het geval het evolueerde naar een longontsteking. Ik zei mijn man dat Sean er niet goed uitzag, maar voor ik hem terug naar de dokter kon brengen was hij weg. Het ging zo plots. We zullen ooit wel antwoorden krijgen."

rv (foto Facebook)

Liefde en respect

Zijn moeder vertelt dat Sean, die als Lil' Red het wilde maken als rapper, een graag geziene jongen was. "Hij was nog maar 15 maar was wijzer voor zijn leeftijd. Hij had zoveel liefde en respect voor iedereen. We worden overspoeld door al de liefde en steun die zijn vrienden en familie ons hebben getoond. We hebben altijd geweten dat Sean populair was, maar het was zo ongelooflijk om afgelopen weekend honderden van zijn vrienden in de rij te zien staan om afscheid te nemen. Seans vrienden waren zo belangrijk voor hem als zijn familie en het is prachtig dat ze allemaal langskomen als laatste eerbetoon."

Karen vertelt dat de familie samen net nog een geweldige Kerstmis had doorgebracht, maar had nooit gedacht dat het hun laatste kerst samen zou worden. "Het was echt zalig en leuk. Sean heeft nog altijd zoveel cadeautjes in zijn kamer. Hij was zo'n geweldige persoon."

Rouw

Vrienden van Sean rouwen massaal op sociale media. "Sean je bent zo'n lofzang voor je moeder en vader", schrijft iemand. "Ze brachten een geweldige, zachtaardige, liefhebbende, goedhartige, respectvolle jongeman groot. Er zijn niet genoeg woorden om jou te beschrijven."

"We zullen je allemaal zo hard missen Sean", schrijft een vriend. "Wanneer je de kamer binnenkwam, deed jouw prachtige lach de kamer oplichten."