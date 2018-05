Dokter stelt 18 jaar lang valse diagnoses. Met het geld koopt hij penthouses, luxewagens en privéjet HR

16 mei 2018

12u25

Bron: CNN, ABC13 2 Een Amerikaanse arts is aangeklaagd omdat hij 18 jaar lang dure behandelingen heeft voorgeschreven aan gezonde patiënten. Zelfs kinderen waren niet veilig voor de op geld beluste dokter. De massa's poen die dokter Jorge Zamora-Quesada verdiende, spendeerde hij aan dure penthouses, een vloot luxewagens en zelfs een privéjet.

Zamora-Quesada, die momenteel in de cel zit, beschikte over drie ziekenhuizen in Texas, waar hij sinds 2000 ongeveer 10.000 patiënten per jaar ontving. Volgens de aanklacht wordt hij beschuldigd van het voortdurend stellen van valse diagnoses, waardoor hij gezonde patiënten dure behandelingen kon voorschrijven. Bij de slachtoffers zijn zelfs kinderen vanaf 12 jaar en mensen met lichamelijke en mentale beperkingen.

CNN sprak met verschillende slachtoffers. Maria Zapata (70) bezocht de dokter met een probleem aan haar knie. "Hij vertelde me dat ik artritis had. Hij zou me injecties geven om het kraakbeen te versterken", vertelt Zapata. Toen haar man vroeg waarom ze zoveel injecties kreeg, stelde de arts hen gerust door te zeggen dat de behandeling zou helpen. "Maar het hielp niet. Mogelijk heeft hij het gewoon erger gemaakt." Volgens andere artsen had de vrouw helemaal geen artritis.

De FBI heeft nu elke patiënt die de dokter de voorbije 18 jaar heeft behandeld, gevraagd om zich via een hotline te melden. Dat deed ook Roselie Ibarra (19). Zij kreeg ook artritis als diagnose. "Elke keer dat ik hem bezocht, werden bloedtesten en röntgenfoto's gemaakt. Hij gaf me ook één injectie in mijn rug. Hij wilde er nog meer geven, maar ik weigerde", zegt Roselie. "Ik had geen pijn en had niet het gevoel dat ik het nodig had." Ze vraagt ​​zich nu af er ooit iets aan de hand was, of dat de dokter het misschien verzonnen heeft.

Patiëntendossiers verborgen

Nora Rodriguez (44) werd door Zamora-Quezada uit zijn kantoor geschopt, nadat ze bleef vragen waarom alle medicijnen die haar gaf, niet werkten. "Toen ik hem zei dat ik me steeds slechter voelde in plaats van beter, begon hij te schreeuwen" zegt ze. "Hij riep dat ik niet langer zijn patiënt was en schopte mij eruit." Als patiënten hun dossier opvroegen, verborg Zamora-Quezada die zodat andere reumatologen ze niet konden inkijken. Documenten van het gerecht tonen foto's van wat mogelijk patiëntendossiers zijn, die op een hoop werden gegooid in een gebouw.

Maserati ZQ

De FBI vermoedt dat in totaal fraude is gepleegd voor een bedrag van 240 miljoen dollar. De dokter zette ook een witwasconstructie op via Mexico. Maar niet al het geld werd witgewassen. Zamora-Quezada bezat een vloot luxewagens, waaronder een gepersonaliseerde Maserati met de letters 'ZQ' van zijn naam erop. Hij kocht ook tal van eigendommen, waaronder twee penthouses in Puerto Vallarta in Mexico en een flat luxueuze skidorp Aspen. Hij bezat ook meerdere huizen en gebouwen in Texas. Hij beschikt ook over een privéjet van een miljoen dollar.

De vrouw van de dokter ontkent alle beschuldigingen. "Er is geen enkele fraude gepleegd. Daar zijn we 100 procent zeker van. Ik ben heel fier dat ik de vrouw ben van dokter Jorge Zamora-Quezada", zegt ze in een interview met ABC13.