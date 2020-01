Dokter Liang Wudong na negen dagen overleden aan dodelijke corona-infectie Redactie

25 januari 2020

10u26

Bron: AD, Jawa Pos 0 Buitenland De 62-jarige Chinese dokter Liang Wudong is vanochtend overleden aan infectie met het coronavirus, meldt de Wuhan Evening Post. Hij is een van de 41 dodelijke slachtoffers die het virus heeft geëist. Eerder meldden lokale media dat hij coronapatiënten zou hebben behandeld in Wuhan. Maar dat lijkt niet te kloppen, de dokter ging in juni afgelopen jaar met pensioen.

Op 16 januari ging Wudong met klachten van pijn in de borst en een verward gevoel naar het ziekenhuis in de Hubei provincie, waar ook de stad Wuhan ligt, het epicentrum van de uitbraak. Toen infectie met het corona-virus werd vermoed, moest hij direct in quarantaine en werd hij overgeplaatst naar het Jinyintan Ziekenhuis voor behandeling.

Het dodental is opgelopen tot 41. 1300 anderen zijn geïnfecteerd. Ook in de VS en Frankrijk zijn er besmettingen ontdekt. Mensen die besmet zijn hebben meestal last van griepachtige verschijnselen als hoesten, druk op de borst en koorts. Maar onderzoekers waarschuwen dat niet iedereen die besmet is ook symptomen krijgt, en de ziekte toch overdraagbaar is.

In quarantaine

In Groot-Brittanië zijn een tiental mensen onderzocht die Wuhan hadden bezocht. Zij bleken niet geïnfecteerd. Andere mensen worden nog onderzocht.

Ook tekenleraar Michael Hope werd onderzocht. Hij had heftige griepverschijnselen na terugkeer uit de stad Wuhan. Toen het coronavirus bij hem werd vermoed, moest hij 28 uur in quarantaine, zegt de leraar tegen The Guardian. Het was een surrealistische ervaring, vertelt hij. Hij werd opgehaald door mensen ‘in ruimtevaartpakken’, en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hope mocht naar huis toen bleek dat het toch gewoon griep was. Veel mensen hebben in deze tijd van het jaar last van verkoudheid en griep. Griepverschijnselen zijn moeilijk te onderscheiden van symptomen van het coronavirus.

