Dokter gelooft patiënt op spoed niet en laat dat duidelijk merken: "Bent u dood, meneer?"

18 juni 2018

11u39

Bron: NBC, Facebook 0 Een dokter uit Californië is geschorst, omdat ze een patiënt respectloos behandelde op de spoedafdeling. De vrouw geloofde niet dat de twintiger iets mankeerde. Zijn vader filmde de discussie die daarop ontstond en postte de beelden later op Facebook. De dokter is inmiddels geschorst.

Samuel Bardwell werd vorige week maandag naar het ziekenhuis in Los Gatos, Californië gevoerd nadat hij onwel werd na een basketbaltraining. De jongeman lijdt al langer aan een angststoornis, waarvoor hij medicatie neemt. Die dag had hij echter zijn pillen niet genomen, waardoor een paniekaanval de kop opstak. “Ik kon niet zien, ik kon niet praten,” vertelt hij tegenover NBC. “Mijn ademhaling werd moeilijker en moeilijker.”

Op de spoedafdeling werd Samuel echter niet met open armen ontvangen, zo vertelt zijn vader die bij hem vergezelde. “[De dokter] zei nooit zijn naam, vroeg niet naar zijn naam, ze heeft hem nooit echt onderzocht.” Al snel werd duidelijk dat de arts twijfelde aan de toestand van de twintiger. Volgens de vader beschuldigde ze zijn zoon ervan de paniekaanval te hebben vervalst om zo aan verdovende middelen te geraken.

“Ze zei ‘Ik weet waarom jullie soort mensen hier zijn, jullie komen hier voor drugs’, en ik zei ‘Wat bedoel je met onze soort mensen?’. Ze was zo aan het raaskallen dat ik mijn telefoon bovenhaalde”, aldus de vader.

"Wauw, hij moet wel dood zijn"

Hij filmde de rest van het gesprek en zette het filmpje op Facebook. “Dit is hoe ze zwarte mensen behandelen op de spoedafdeling van Los Gatos [het ziekenhuis, nvdr],” luidt het bijschrift. Het filmpje werd al ruim 4 miljoen keer bekeken.

“Je bent het minst ziek van alle stervende patiënten die hier zijn,” zegt de dokter in het filmpje. Op de beelden is te zien hoe de vrouw Samuel aanspoort om recht te zitten, waarop hij zegt dat hij dat niet kan. Ze trekt vervolgens hardhandig aan zijn arm. Wanneer Samuel haar daarna vertelt dat hij moeilijk kan ademen, lacht ze. “Hij kan niet ademen. Wauw, hij moet wel dood zijn. Bent u dood, meneer?”

In een schriftelijk statement laat het ziekenhuis weten dat er een onderzoek is gestart naar het voorval en dat de dokter intussen is geschorst.