Dokter deelt selfies van operatie op Instagram: heel team geschorst KVDS

03 augustus 2018

11u33

Bron: El Dia, La Nacion 0 Een medisch team uit Argentinië dat selfies nam tijdens een chirurgische ingreep en die daarna deelde op Instagram, heeft daarvoor de prijs betaald. Op de beelden zijn ze te zien terwijl ze opereren. Maar ook de – weliswaar onherkenbaar gemaakte – patiënten werden getoond.

Het incident deed zich voor in het San Joséziekenhuis in Capilla del Señor in de provincie Buenos Aires. Het was chirurg Lorena Olguin van de afdeling gastro-enterologie (waar mensen terecht kunnen met maag- en darmklachten) die de beelden deelde op haar sociale media.

Geschorst

Het team werd terstond geschorst en er werd een onderzoek ingesteld door het ziekenhuis. Dat moet bepalen in hoeverre de mensen op de foto verantwoordelijk zijn en welke sanctie ze moeten krijgen. Het team bestond naast Olguin uit een anesthesist en drie verpleegkundigen.





De chirurg excuseerde zich al publiekelijk en zei dat ze erg aangedaan was door het voorval. “Het heeft me erg geraakt. Ik verontschuldig me tegenover iedereen die ik beledigd heb door deze beelden te delen. Het was helemaal niet de bedoeling”, klonk het. (lees hieronder verder)

De arts houdt ook vol dat het niet om een selfie ging. “Er stonden verscheidene operaties op het programma die dag”, gaat ze verder. “Er werden de hele tijd foto’s genomen. Er werd wel over selfies gesproken, maar ik heb nooit de smartphone vastgehad. Ik was aan het opereren. Toen iemand het woord selfie uitsprak, keek ik instinctief naar de camera. Maar er zijn geen excuses, dat begrijp ik.”

Ze vertelde ook dat ze spijt had van de negatieve impact die de beelden hebben op het ziekenhuis en de dienstverlening ervan. “Het is vreselijk om de commentaren te lezen op sociale media”, zegt ze nog. “Ik kan me alleen verontschuldigen en zeggen dat ik erg aangedaan ben.”