Doet te hard aan Satan denken: Zweeds koppel mag hun kind niet ‘Lucifer’ noemen TT

06 januari 2020

12u18

Bron: Upsala Nya Tidning 3 Je kind de naam geven die je wilt, in Zweden zijn ze er sinds een paar jaar strenger voor geworden. Een koppel dat hun dochter onlangs ‘Lucifer’ wilde noemen, kwam van een kale reis thuis. Doet te hard aan Satan denken, was de redenering van de Zweedse belastingdienst.

Het koppel uit universiteitsstad Uppsala, net boven Stockholm, wilde hun eenjarige dochter graag de naam Lucifer meegeven, omdat die letterlijk gezien ‘brenger van licht’ betekent in het Latijn. In de praktijk wordt Lucifer echter vooral geassocieerd met Satan, hoewel de Bijbel nergens met die term naar de duivel verwijst.

Maar noch de Zweedse belastingdienst noch de administratieve rechtbank in Uppsala keurden de naam goed. Volgens beide instanties doet de naam effectief te hard aan Satan denken, en kan het kind daar later mee in de problemen komen, schrijft de Upsala Nya Tidning. Het is overigens niet duidelijk welke naam het Zweedse kind nu wel gekregen heeft.

Er wonen in Zweden wel al 119 mannen en 2 vrouwen die Lucifer heten, maar de naamwetgeving werd in 2017 verstrengd, waardoor dat nu blijkbaar niet meer kan.

Onlangs kreeg ook een andere Zweed nul op het rekest toen hij zijn naam wilde veranderen naar Beelsebul, omdat die naam te hard op Beëlzebub lijkt, een andere term van de duivel. Volgens de 40-jarige man betekent de naam echter ‘heer van de tempel’, maar dat argument hielp hem niet vooruit.

Of er in België mensen leven met de voornaam Lucifer, is onduidelijk: de officiële database met voornamen van statistiekbureau StatBel bevat enkel voornamen die meer dan vijf keer voorkomen, en daar is de duivelse naam in elk geval niet bij.