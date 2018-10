Doet Clinton in 2020 opnieuw een gooi naar het Witte Huis? JC

29 oktober 2018

16u59

Bron: The Washington Post, Fox News, Recode, DM 2 Hillary Clinton lijkt de deur op een kier te laten voor een nieuwe presidentscampagne in 2020. “Ik zou graag president zijn”, zei de gewezen Democratische presidentskandidate afgelopen weekend tijdens een evenement in New York.

Clinton werd op het evenement 92nd Street Y geïnterviewd door Kara Swisher van de nieuwssite Recode. Toen die haar vroeg of ze in 2020 opnieuw een gooi naar het presidentschap zou doen, antwoordde Clinton aanvankelijk: “Nee.” En na een korte pauze opnieuw: “Nee.”

Nadat Swisher een opmerking maakte over die pauze, klonk de voormalige first lady niet zo zeker. “Wel, ik zou graag president zijn”, aldus Clinton. “Wanneer we in januari 2021 – hopelijk – een Democraat in het Oval Office hebben, moet er zoveel werk gebeuren.”

Hillary Clinton vindt zichzelf gekwalificeerd voor dat werk. “Het is werk waarop ik me zeer goed voorbereid voel. Ik was acht jaar senator, ik was een diplomaat voor Buitenlandse Zaken”, klonk het.

Geruchten

Over haar eventuele rol bij de volgende presidentsverkiezingen wou Clinton niet verder uitweiden. “Ik heb geen idee. Ik ga er zelfs niet over nadenken tot na de verkiezingen van 6 november.”

Clinton is de voorbije weken weer meer op de voorgrond getreden, wat de geruchten gevoed heeft over haar mogelijke kandidatuur voor het Witte Huis. In het verleden hield ze altijd vol dat ze zich niet opnieuw kandidaat zou stellen.

Haar raadgever en vertrouweling Philippe Reines zei eerder deze maand al aan Politico dat de kans op een nieuwe strijd tussen Clinton en Trump “niet nul” is.