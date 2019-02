Doek valt voor Europese ‘superjumbo’: Airbus levert laatste A380 in 2021 IB

14 februari 2019

06u51

Bron: Belga 1 De laatste levering van de superjumbo A380 staat voor 2021 op de rol. Dat maakte vliegtuigbouwer Airbus vandaag bekend. Volgens de onderneming heeft luchtvaartmaatschappij Emirates zijn bestelling verkleind. Daardoor is er geen substantieel orderboek meer voor het toestel en dus geen basis om de productie op gang te houden.

Emirates had een order voor 162 toestellen, dat aantal is verlaagd naar 123 waarvan er de komende jaren nog 14 worden geleverd. De stap treft 3.000 tot 3.500 werknemers van de Europese vliegtuigbouwer. Airbus gaat in gesprek met sociale partners over de gevolgen, maar heeft goede hoop dat een groot deel van het personeel intern herplaatst kan worden.

Andere deal

Airbus zette namelijk wel een andere deal op papier met Emirates, voor 40 toestellen van het type A330-neo en 30 van het type A350. Deze bestelling heeft een cataloguswaarde van omgerekend ruim 21 miljard euro. Doorgaans worden bij grote orders echter flinke kortingen bedongen.

De ontwikkeling van de A380 heeft Airbus tientallen miljarden euro's gekost. De vliegtuigen zijn inmiddels tien jaar in productie, maar vanaf het begin vielen de verkopen al tegen. De meeste luchtvaartmaatschappijen geven de voorkeur aan kleinere en zuinigere vliegtuigen.