Doe-het-zelfzaak bouwt looprekje voor jongen met spierziekte

JOLE

29 mei 2019

18u45

De Amerikaanse jongen Logan Moore (2) lijdt sinds zijn geboorte aan spierhypotonie. Dat is een ziekte waarbij er een verminderde spanning is van een spier. Zijn ouders wachten op de goedkeuring voor een looprekje, maar tot die tijd hielpen enkele werknemers van een doe-het-zelfzaak de familie uit de nood.

Logan is een actieve jongen, maar door zijn spierziekte kan hij niet overal gaan en staan waar hij wil. Zijn ouders dienden een aanvraag in voor een looprekje, maar wachten nog op de goedkeuring van hun verzekering.

In afwachting van een ‘professioneel’ looprek, besloten de ouders van Logan om op internet op zoek te gaan naar een alternatief. Op YouTube zagen ze filmpjes over hoe je zelf een looprek kan bouwen met enkele buizen. De familie trok naar een doe-het-zelfzaak in de buurt en vertelde de werknemers waarom ze de buizen nodig hadden.

Doe-het-zelflooprekje

Toen de winkelbedienden het verhaal van de familie Moore hoorden, besloten ze om te helpen. “Alles wat nodig was om het rekje te bouwen, hebben we gehaald”, aldus Jeff Anderson, de verantwoordelijke van de winkel. “Kom binnen een uurtje terug en dan zal het looprek klaar zijn”, kreeg de familie te horen.

Het personeel zette het looprek in amper een uur in elkaar en personaliseerde het zelfs met de naam van Logan. “Het kostte me heel wat moeite om niet te wenen. Het was fantastisch”, zegt de moeder van Logan. Sindsdien is de jongen veel zelfstandiger en kan hij rondhuppelen zoveel hij wil.