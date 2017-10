Dodentol Vietnam al gestegen tot 54, nog 39 vermisten 10u23

Bron: Belga 0 EPA De overstromingen en aardverschuivingen in het noorden en het centrum van Vietnam hebben al zeker aan 54 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een nieuwe slachtofferbalans. Er zijn ook 39 mensen vermist, waardoor gevreesd wordt dat het dodental nog verder zal oplopen.

Er zijn ook duizenden huizen beschadigd geraakt, terwijl heel wat wegen door het water niet meer begaanbaar zijn. Het leger is massaal uitgerukt om hulp te bieden en om te helpen zoeken naar slachtoffers.



Vietnam wordt jaarlijks door een tiental tropische stormen getroffen. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij sinds begin dit jaar al bijna 170 mensen gestorven of vermist geraakt. In september had de doortocht van de tyfoon Doksuri in het centrum van Vietnam nog aan elf mensen het leven gekost.

