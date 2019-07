Dodentol van overstromingen en aardverschuivingen in Nepal stijgt naar 43 kv

14 juli 2019

06u10

Bron: Belga 0 In Nepal zijn nu al zeker 43 mensen omgekomen bij de overstromingen en aardverschuivingen die het gevolg zijn van hevige moessonregens. Zo'n 24 anderen worden nog vermist en er vielen ook 20 gewonden. Dat melden de autoriteiten vandaag.

De voorbije week werden maar liefst 30 van de 77 districten in het land door zwaar noodweer getroffen. Meer dan 1.100 mensen konden de afgelopen drie dagen worden gered. Alles samen zijn 27.000 leden van de veiligheidsdiensten ingezet.

In Nepal kost de moesson of het regenseizoen, dat van juli tot september duurt, elk jaar aan honderden mensen het leven.

