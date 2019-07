Dodentol van luchtaanvallen in noordwesten van Syrië opgelopen tot minstens 43 ADN

22 juli 2019

19u01

Bij luchtaanvallen in de noordwestelijke Syrische provincie Idlib zijn minstens 43 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Minstens 37 mensen kwamen om toen - volgens de ngo Russische - gevechtsvliegtuigen een markt bombardeerden. Rusland ontkent elke betrokkenheid bij het bombardement.

Volgens het observatorium raakten ook 105 mensen gewond in de stad Maaret al-Numann, terwijl nog andere slachtoffers onder het puin liggen. Het gaat om "het grootste bloedbad sinds het bbegin van het offensief in april", aldus de activisten.

Eind april heeft de Syrische president Bashar al-Assad, met Russische luchtsteun, het offensief op rebellen in de provincies Hama en Idlib opgevoerd. Die twee provincies zijn de enige nog overgebleven bolwerken van de jihadistische en andere rebellen in het land. In dat offensief zijn al meer dan 2.500 doden gevallen, onder wie 700 burgers, meldt het Observatorium op basis van zijn bronnen in het land. Volgens de VN heeft het offensief meer dan 300.000 mensen op de vlucht gejaagd.

Volgens het observatorium zit Rusland achter de aanvallen. In een verklaring zegt het Russische ministerie van Defensie echter dat de Russische luchtmacht "geen dergelijke missie heeft uitgevoerd in dit deel van de Syrische Arabische Republiek".