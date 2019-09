Dodentol van krachtige aardbeving in Indonesië stijgt naar 30

29 september 2019

De dodentol van de krachtige aardbeving op de eilandengroep van de Molukken, in het oosten van Indonesië, is opgelopen naar dertig. Dat heeft een verantwoordelijke vandaag gezegd. Vrijdag was de balans nog naar beneden bijgesteld, van 23 naar 19 doden, omdat sommige slachtoffers dubbel waren geteld.